Struka se oglasila! Ivan jedva dočekao da nagazi Anđela preko Anite, Terza ponovo udario na priču o Rankoviću i Milici (VIDEO)

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč  Ivanu Marinkoviću.

- On mi nije konkretan i direktan. Anita je samo promenila stajling. Vidim obrise onoga za šta se nas par borilo, da im je veza fejk. Potpuno si iskotišćena. Nikad neću zaboraviti stiskanje za ruku i zabranjivanje tebe da pričaš. Ona ga je za pet dana odala. On nije kulturan, niti ima odraz poravog mupkarca. Danas sam te sanjao i to nešto znači, da se ljubimo i da smo u vezi. Mislim da češ ozbiljno da ga naj*beš jer veruješ ljudima - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušam i ne verujem kakvi su ovo pu*ači ku*ca... Govore da je ona odrukala nešto, a što nisu njemu zamerili kako može to drugu da uradi. Ja te nikad nisam muvao u sedmici. U sedmici smo imali normalno svađe, pa kad je Milica ostala trudna ti i Anđelo ste nam bili tu. Svakome prija da uđe i gleda malo sa visine. Po meni nisi ista jer si imala odnos napoilju i dugo ste se viđali. Sazrela si dosta. Dve godine su prošle od šestice. Nastavi svojim putem. Njega smatram dobrim drugom ovde. Ovo što mu nameću, kao da on uzima bič i tera ih. On koji je slobodan treba da vodi računa o devojkama koje imaju decu. Mina i ja smo jedna kuća, ona je poslala Anitu, ja šaljem tebe - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipu mogu samo da se zahvalim. Kad izađemo u grad, on izabere prve dve, a meni ostane osam devojaka. Ništa ti ovde ne zameram, super si. Anitu sam ovde upoznao. Meni je i Maja jedna od najboljih prijateljica pored Mine. Žene se spremaju da bi bile lepe ženama. Svoje meso se ne jede, šaljem Filipa - rekao je Bora.

