Pokazao im zube: Nerio zapušio usta Asminu i Aneli, Ahmićeva odmah odigrala na kratu sažaljenja (VIDEO)

Učesnici Elite danas imenuju najpakosniju osobu. Naredni na redu da iskaže svoj stav bio je Nerio Ružanji.

- Prvo mesto je Asmin. Broj dva je moja tetka - rekao je Nerio.

- Umro je kao klošar - rekao je Asmin.

- Sita je bila najbolja sa njim. Moj dečko poziva na moje oči fanove da idu na Anitu - ubacila se Aneli.

- NA silu ste u nekim vezama i na silu živite. Iste stavri radite koje su meni jako smešne. Pozivate se na budalaštine jer nemate snagde da bitišete sami. Pravite planove iz pakla...Verite se, ženite i pravite decu, a vi ste jadni, kvarni i bedni. Bebica nije pakostan, on je žalostan. Bebica nema izvinjenje, to su male sitne duše koje nemaju grama obraza. Tvrdim da te Teodora ostavila jer joj se gadiš. Kad izađeš odavde ostaće samo psovka koju sam ja čuo - rekao je Mića.

- Mene je Mića nazvao imenom čoveka znate kog - rekao ej Dačo.

- Ja sam žrtva samo svojih pogrešnih izbora. Ljudi hoće da budu što veće žrtve u narodu i što jadniji. Spremni su da prodaju veru za večeru! Prva osoba je ona koja se smuvala sa mužem svoje durgarice. Anđelo u odnosu sa Terzom. Ako je ona bila udrugom stanju, ti si bio pri čistoj svesti. Ne znam kako si mogao da sediš sa čovekom. Pakostan si i ti. Pakosni su svi oni koji su mi vređali porodicu. Bebica je najpakosniji. Aneli i Asmin koji nemaju ni gram empatije prema Nori. Nenad je rekao da mene voli više od dece, a sad mu je Teodora u rangu sa decom - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić