ZAHVALNOST MENJA SVE! Sara održala lekciju ponašanja svim cimerima, Jovan ponosan zbog ponižavanja Milosave (VIDEO)

Au!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Zahvalnost menja sve! Mi treba da se zahvalimo što smo živi i zdravi, a onda da se zahvalimo ovoj kući što smo ovde. Broj jedan je moj Sale, on je zahvalan i prijateljima i meni. Broj dva je Filip Đukić. Ja sam ti zahvalna uvek, daješ mi da jedem u stavrno si mi drag. Volela bih da ti pobediš ove sezone. Treća osoba je Luka, on je zahvalan i previše. Vanju i Radu ću dodati - rekla je Sara.

- Aneli u odnosu sa Lukom, Aneli u odnosu sa Aneli, Anita na početku prema Anđelu. Najzahvalnije osobe su Nerio, Ilija i Anđelo - rekla je Tedoora.

- Aneli prema Luki, Joca prema Milosavi i Jompas su nezahvalni. Zahvalna je Milosava na prvom mestu. Drugo mesto je Murat, zahvaljuje se za svoje pare i treće mesto je Bora - rekao je Nerio.

- Sofija je nezahvalna, a montira priču kako ja idem protiv da ona bude sa Milanom. Tedora prema Bebici je broj dva. Sandra za jednu običnu čokladicu pokaže zahvalnost. Zahvalnost je to što Viktor ceni kad mu ja kažem iako se ne slaže sa mnom uvek. Terza uvek pokaže zahvalnost prema meni za ono iz sedmice. Ilija Pečenica je pokazao zahvalnost. Poklonio mi je razglednicu od njegovih bliskih ljudi koji mene vole - rekao je Mića.

- Najzahvalnije osobe su Terza, Bora i Mića. Najnezahvalnije osobe su Milosava prema sebi, i Jovan prema Milosavi. Ne znam kako te nije sramota, trebao si da poštuješ starije ljude - rekla je Sandra.

- Ona to hoće - ubacio se Jovan.

- Joca jeste ispao nezahvalan prema Milosavi. Ako ne padne neko masiranje stopala stvarno nema snima. Sunčici čovek da šaku, a ona hoće svoju ruku. Broj tri mi je Bebica, ali prema svojoj deci. Najzahvalnija je Sara. Čak i neke loše lkritike kad ti neko uputi ti to uzemeš u obzir i zahvališ se. Jakšić i Pečenica u paketu. Broj tri je Janjuš koji će mi biti zahvalan celog života što sam mu dozvolila da dve nedelje sedi pored nekoga ko je šampion sveta - rekla je Dušica.

- Nezahvalan osoba je Dača, slomio ej srce Radi, a imaš simpatije prema njoj. Babejićka je nezahvalna, dolazila je kod Popa, a on se nadao. Sofija je nezahvalan prema Muratu

Autor: A.Anđić