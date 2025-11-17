JECAJI TRESU ŠIMANOVCE! Aneli kuka na sav glas zbog Lukinog ponižavanja, on ponovo tvrdi da joj fale intimni odnosi (VIDEO)

Au!

Žestoka svađa Aneli Ahmić i Luke Vujovića se nastavila u Pabu, dok je obezbeđenje bilo u pripravnosti oko njih.

- Vređa me Uroš po ceo dan, tu nemaš kodeske! - rekao je Luka.

- Rekao si da sam ti rekla da mi fali se*s, klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Koja ti je poenta? Gazićeš me zbog ankete, je li? Jer sam naveo Terzu? Jedini sam za tebe tu i ti me gaziš konstantno - vikao je Luka.

- Omalovažava mi majčinstvo! Štrašno - rekla je Aneli kroz suze.

- Da, rekla si! Boga mi Mićo rekla je - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić