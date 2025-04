Opšti haos u Eliti: Mateja i Đedović u sukobu zbog Lukinog ponižavanja Aneli, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Preko koga ju je više ukanalio?

U toku je emisija "Izbor potrčka". Na samom početki emisije voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" dao je priliku da komentarišu podelu budžeta Luke Vujovića, a reč je dao je reč Anđeli Đuričić.

- Bilo čiji dečko da je došao i bivšoj dao veliki budžet, a svojoj mali nije bilo na mestu. Što se tiče Kačavende očekivala sam bilo koju reakciju, više ljudi je ustalo da komentariše Karićev budžet, pa mi se čini da i Luka ima neki autoritet. Gastoz da je meni dao mali budžet da bih bila najveća krpa, najponiženija ikada i izvređena maksimalno. Nije mi se dopalo šta je rekao Kačavendi, dopalo mi se šta je sad rekla, a iskreno očekivala sam i tad da kažem. Lažno spuštanje lopte sa Milenom, setio se preko noći i sad nema ništa da kaže. Dodeljivanje Matei 4000 dinara, koja je bila u ozbiljnom sukobu sa Aneli - govorila je Anđela.

- Pa dao je i Đedoviću - dodao je Mateja.

- Pa bolje da kaže da je dao i tebi, njenom bivšem dečku - rekao je Marko.

- Ja sam sa njom bio tri dana, a ti si joj j*bao pokolenja. Mi imamo odličan odnos, sa njom sam bio tri dana, a ti si je ocrnio. Nikad nisam čuo da je neku osobu ovde ocrnio kao Đedović Aneli - pričao je Mateja.

- Ti si je najcrnje kao ženu ponizio - rekao je Đedović.

- U subotu su imali priliku da vide kako su me nominovali, ja da sam sa Sandrom moja podela bi bila likovana. Danas kad ovako pričate o tebi govorite o vama - dodao je Luka.

- Koliko znam i Sanja i Aneli su u malom sukobu u poslednje vreme, a on je i tu pokušao da spusti loptu. Okej, želi da bude pametniji, ali daje 4000 dinara, a one se svađaju i padaju uvrede. Ljudi oko Sandre su svi dobili velike i srednje budžete, a ljude oko Aneli su svi dobili male budžete. Kakvo mišljenje ima o njima? Smatram da njeno društvo nije ispoštovao. Moj dečko kad je delio budžete ispoštovao je mog druga i meni je to značilo. Na kraju je ispala svađa njega i Aneli zbog para - govorila je Anđela.

- Sa kim najviš igra rijaliti? - upitao je Milan Milošević.

- S Aneli. Drago mi je što je sa njom jer Sandra nije neko sa kim se igra rijaliti - dodala je Đuričićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić