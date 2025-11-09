AKTUELNO

Zadruga

ZAMERAM MU ŠTO... Jovan otkrio preko čega nikada neće preći Filipu, a onda je Sara sasula Aniti sve u lice (VIDEO)

U toku su Nominacije, a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Pred nominaciju Saleta Luksa došlo je do sukoba između Saleta Luksa i Ivana Marinkovića.

Nakon toga Sale je nominovao Anitu, a nakon njega, Sara je nominovala Anitu.

- Filip mi je super, smatram da je pogrešio za neke stvari, sa druge strane, Anita nije bila iskrena u odnosu sa Matorom, ali ne treba da te zanimaju mišljenja drugih ljudi - rekla je Sara Raičević.

- Filip je lud ima svoj stav, a Anita pa ne poznajem je, ostaviću Filipa - rekla je Šajić.

- Anita mi je super, a Filipu zameram što je pravio lažne profile na tinderu i muvao babe, poslaću Anitu - rekao je Jovan.

- Moram da kažem da Filip ima svoju priču, on uživa,sva najbolje o njemu, o Aniti nemam loše mišljenje, ostavljam Filipa - rekla je Sandra.

- Moram da kažem da dosta toga ne opravradavm u odnosu Anite i Anđela, i da moraju da povedu računa o određenim situacijama. Anita moraš više da ceniš sebe, i budi svesna da si majka. Ostaviću Anitu - rekla je Sunčica.

