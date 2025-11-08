AKTUELNO

Zadruga

Ovo je patološki odnos, Bebica će joj preći preko svega: Vanja Prodanović ismejala Macanovića, Dača ih raskrinkao do koske (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Vanja Prodanović dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Kako ti gledaš na ovu situaciju - pitao je Darko.

- Svi sada nešto pljuju Filipa, meni se on sada još više sviđa kako je emotivno otvoren. Šalim se. Sveukupno sam provela sa njim, 46 sati, 35 minuta i 28 sekundi sam provela sa njim. Sklapam kockice, Filip je jako direktan i koncizan, Teodora kada je pitaju, ona ne demantuje. Sve je jasno kao dan, mislim da će biti zajedno ako se ne pomire - rekla je Vanja Prodanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj - rekao je Darko.

- Ja sam rekao Milanu dok je ovde sedeo, dok je bila emisija da šta god da se desi između Teodore i Bebice, oni će preći preko svega i biće zajedno. Bebica će preći preko gledanja, ja verujem Filipu kada kaže da se gledaju, Teodora je imala te momente, voli da flertuje i da koketira. Bebica sve zna, nema šta tu da se priča, samo ne znam kada bi otišla korak dalje, da li bi Bebica preko toga prešao?! To bi za mene bila novost, ovako je sve staro, verujem Filipu kada kaže da Teodora flertuje. To je neki patološki odnos, oni nisu normalni - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako treba kuvarica, ja ću Filipu da budem sa zadovoljstvom. Imam mišljenje kao što imam i za Luku i Aneli...Nisam ljubomorna na veridbu, samo smatram da Bebica je isti u svakom odnosu. Kao što je bio sa Miljanom, takav je i sa Teodorom. Teodora da ima se*sualne odnose sa nekim, on bi oprostio, jer je to opsesija - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

