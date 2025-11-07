AKTUELNO

Zadruga

Skandal za stolom! Milosava ne zna kod kog će pre, Jovan kralj bakra pred odustajanjem: Nju Asmin udari po du*etu, ona cveta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Gledanje snimaka", najavila je novi klip na kom su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić zezala Milosavu Pravilović da je odlepila za Asminom Durdžićem.

- Milosava je odlepila za Asminom, Joca joj je paravan za Asmina. Ja sam bila napolju i ispratila sam njihovu ljubav, Asminovu i Milosavinu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Toliko je zaljubljena u bivšeg muža, ja sam joj rekla da ću sigurno da joj uzmem bivšeg muža - rekla je Milosava.

- Asmin te je uhvatio za du*e, ti si cvetala - rekao je Jovan Rajić.

- Ona je mene masirala, išla je dole i dole, malo je falilo, setio sam se da me gledaju sestra i ćerka - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iskreno. Asmin je hvatao za du*e, sva je srećna bila, imam ja ljude koji su mi preneli to - rekao je Jovan Rajić.

- Ja sam joj rekla da ću čuvati Noru samo tako, rekla je da je sigurna u to. Imamo Joca i ja lepu emociju, on mi se sviđa - rekla je Milosava.

- Da, da, a meni obećava posle Nove godine uvijanja ku*ca - rekao je Jovan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

