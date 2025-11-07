AKTUELNO

Zadruga

Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam drukara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, kakav šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano učesnicima kako Maja Marinković govori da je primetila da se sviđa Luki Vujoviću i da mu ona prija, da oseća to i vidi.

pročitajte još

Izgoreo od ljubomore: Luka zabranio komunikaciju Aneli sa Anđelom, proglasio Rankovića svojim NEPRIJATELJEM (VIDEO)

- Maja svaki put kada ustane, ona kaže da to nije istina, a sada je rekla ono što misli. Da li njega štiti ili ne, sada smo o tome pričali. Neka Maja i Luka rešavaju među sobom ono što su radili - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne, nije istina da sam odlepio. Ona je to rekla na konto pitanja šta je videla u mom pogledu tada i onda je rekla za kapuljaču. Susret mene i Maje u Odabranima, ja sam znao da ona izlazi, Luka je taj dan šetao sa kapuljačom i kada je prolazila, pogledao sam. To je takva glupost, ja sam taj dan nosio kapuljaču - rekao je Luka.

- Anđelo i ja nikada nismo imali sukob. Vidite ga sada - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da pitam, kako on Maju nikada ne nap*šava, a ovde nap*šava Anđela - rekla je Kačavenda.

- Šta bi bilo da sam ja rekao da je Aneli odlepila za mnom - ubacio se Anđelo.

- Imao sam reakciju na Asmina, sada nemam za koka kolu, sada niko ne pita što nemam reakciju - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je to Anđelo rekao, on bi meni zdrobio mozak sa tim da moram da demantujem, kao malo pre što je uradio - rekla je Aneli.

- Oni njega hoće da nateraju da se na silu svađa sa mnom. Vrlo dobro pamtim kada je ustao ovde i kao da me uvredi, pa je rekao da je fejk. Ja njega nikada ne bih uvredila i odrukala - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Raskrinkana ŠIFRA SUNCE! Maja i Luka se tajno čuli napolju?! Mina otkrila šta je Terza pričao pijan, on podivljao: Lažu za Asmina i Dača i ona! (VIDEO

Zadruga

Da si gledao kada sam ti pokazala, mogao bi da mi pomogneš: Aneli kivna na Luku jer je pravio HAOS dok mu je davala dokaze protiv Asmina, on se pravda

Zadruga

NOVO PONIŽENJE ZA LUKU VUJOVIĆA! Progutao nadimke koje mu je dodelila Aneli, ona ga sada oduvala za poljubac: Pa valjda... (VIDEO)

Zadruga

JA NISAM DRUKARA: Maja podgrejala sumnje da Luka nije imun na nju, on pristao na najveće poniženje zarad Anelinog povrenja (VIDEO)

Domaći

Na prvom sudu uzimam Noru sebi: Asmin nikad sigurniji u odluku da ide u borbu za starateljstvom nad Norom, Luka ga podržao, pa se demantovao: Ima i An

Zadruga

BLAM BLAMOVA! Stefanović ponosan jer je Sanja pokazala gole grudi Džordi, Jelena ih MATIRALA: Osuđuje devojke da su nemoralne zbog oblačenja, a ona do