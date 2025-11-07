Au, kakav šok!
Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano učesnicima kako Maja Marinković govori da je primetila da se sviđa Luki Vujoviću i da mu ona prija, da oseća to i vidi.
- Maja svaki put kada ustane, ona kaže da to nije istina, a sada je rekla ono što misli. Da li njega štiti ili ne, sada smo o tome pričali. Neka Maja i Luka rešavaju među sobom ono što su radili - rekla je Aneli.
- Ne, nije istina da sam odlepio. Ona je to rekla na konto pitanja šta je videla u mom pogledu tada i onda je rekla za kapuljaču. Susret mene i Maje u Odabranima, ja sam znao da ona izlazi, Luka je taj dan šetao sa kapuljačom i kada je prolazila, pogledao sam. To je takva glupost, ja sam taj dan nosio kapuljaču - rekao je Luka.
- Anđelo i ja nikada nismo imali sukob. Vidite ga sada - rekla je Aneli.
- Moram da pitam, kako on Maju nikada ne nap*šava, a ovde nap*šava Anđela - rekla je Kačavenda.
- Šta bi bilo da sam ja rekao da je Aneli odlepila za mnom - ubacio se Anđelo.
- Imao sam reakciju na Asmina, sada nemam za koka kolu, sada niko ne pita što nemam reakciju - rekao je Luka.
- Da je to Anđelo rekao, on bi meni zdrobio mozak sa tim da moram da demantujem, kao malo pre što je uradio - rekla je Aneli.
- Oni njega hoće da nateraju da se na silu svađa sa mnom. Vrlo dobro pamtim kada je ustao ovde i kao da me uvredi, pa je rekao da je fejk. Ja njega nikada ne bih uvredila i odrukala - rekla je Maja.
Autor: Nikola Žugić