Maja i dalje drži Luku šaci?! Učesnici skočili zbog Lukinog odnosa s Marinkovićevom, ona priznala: Hoće da ga nateraju da me na silu vređa, ja nisam drukara! (VIDEO)

Au, kakav šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano učesnicima kako Maja Marinković govori da je primetila da se sviđa Luki Vujoviću i da mu ona prija, da oseća to i vidi.

- Maja svaki put kada ustane, ona kaže da to nije istina, a sada je rekla ono što misli. Da li njega štiti ili ne, sada smo o tome pričali. Neka Maja i Luka rešavaju među sobom ono što su radili - rekla je Aneli.

- Ne, nije istina da sam odlepio. Ona je to rekla na konto pitanja šta je videla u mom pogledu tada i onda je rekla za kapuljaču. Susret mene i Maje u Odabranima, ja sam znao da ona izlazi, Luka je taj dan šetao sa kapuljačom i kada je prolazila, pogledao sam. To je takva glupost, ja sam taj dan nosio kapuljaču - rekao je Luka.

- Anđelo i ja nikada nismo imali sukob. Vidite ga sada - rekla je Aneli.

- Moram da pitam, kako on Maju nikada ne nap*šava, a ovde nap*šava Anđela - rekla je Kačavenda.

- Šta bi bilo da sam ja rekao da je Aneli odlepila za mnom - ubacio se Anđelo.

- Imao sam reakciju na Asmina, sada nemam za koka kolu, sada niko ne pita što nemam reakciju - rekao je Luka.

- Da je to Anđelo rekao, on bi meni zdrobio mozak sa tim da moram da demantujem, kao malo pre što je uradio - rekla je Aneli.

- Oni njega hoće da nateraju da se na silu svađa sa mnom. Vrlo dobro pamtim kada je ustao ovde i kao da me uvredi, pa je rekao da je fejk. Ja njega nikada ne bih uvredila i odrukala - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić