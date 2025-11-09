Režu rečima: Vanja bez zadaške progovorila o Filipu, Janjuš opleo po Aniti, ubeđen da ona ne želi normalnog momka (VIDEO)

Au!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Anite Stanojlović i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović.

- O njemu imam stvarno sve najbolje da kažem. Mislim da je stvarno velikodušan i svoj je u svakom smislu te reči. Vodi se svojim načelima i funkcioniše onako kako on hoće. Dao je svojim učestalim unosom dinamike ljudima da ga osude i promene mišljenje. Da li sam nesvesno pristrasna jer mi je simpatija, moguće da jesam. Mene nije blam zbog njega jer je bio moj izbor, već je lično moj blam za moju psihu što sam brzopleto reagovala. Za Anitu mislim da je dobar čovek i da nije zlonamerna. Uletela si u ovu kolotečinu nezrela. Beograd je džungla i brzo te pojede. Uletela si u Beograd i javni svet koji je pun hijena. Malo si se pogubila u odnosu sa Mtorom jer sad pričaš da ti je greška. Ostaviću Filipa - rekla je Vanja.

- Za Filipa niko nije rekao da je umetnik i da tetovira. Meni je istetovirao mačku da mi se narod smeje tri godine. Za mene on neće snositi odgovornost ta devojke jer i one biraju. Anita danas kaže da je Milan tako lep i dobar momak, ali da nju to ne radi. Nju to ne radi! Da ti zamerna nešto ne mogu jer sam i ja grešio. ostavljam Filipa - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić