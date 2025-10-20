Ori se Bela kuća: Rat Advokatice i Kačavende ne prestaje, Lepi Mića poskidao maske svim cimerima (VIDEO)

Au!

Učesnici Elite danas biraju najuobraženiju osobu, a reč je dobila je Jovana Mitić Advokatica.

- Ja mislim da je on ništa otac i ništa čovek, nego ljiga. Druga je Milena Kačavenda. Ja gde god da adim pošteno zarađujem - rekla je Jovana.

- Ne možeš da verglaš, a da ne znaš šta pričaš - rekla je Milena.

- Ja ovde oblačim šta imam - rekla je JOvana.

- Sediš ovde kao ishaban krndelj - skočila je Milena.

- Glumi Petra Maraša, levo je advokat. Treće mesto je Janjušević. I ja sam žena, ne pravdam se, ali se i ne kajem. Ja na vaš nivo mogu kad hoću, ali vi na moj ne - rekla je Jovana.

- Janjuš je prvi. drugo mesto su Teodora i Bebica, misle da su bitni. Bitni su kao Jovanu češalj. Treće mesto je Milena Kačavenda - rekla je Sandra.

- Prvi je Ivan, koji misli da je pametan nešto. Drugop je Miki koji samo ume da se svađa sa ženama. Treće mesto je Mina.

- Prvo mesto je Teodora u pozitivnom mesmislu. Maja je sledeća, tako žene treba da izgedaju i da se ponašaju - rekla je Rada.

- Omašili ste celu priču. Ja sam ovde uveo termin civilni sektor, kad neko uđe, a nije na javoj sceni. Ja sam samostalni umetnik. Treći je Asmin, pokušava da pokaže sebe kako bi bio idel nekome. Maja je neko ko voli kroz svoje iskazanje da bude neko i nešpto. Druga je Milena koja samo ponižava - rekao je Mića.

- Prvo mesto je Jelkica, drugo mesto je Janjuš i treće Teodora - rekla je Babejićka.

- Ivan, Joca i Jovan - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

