NEPRESTANO GA PRATI POGLEDOM: Bebica dokazao da je Teodori bitniji od Filipa (VIDEO)

Nenad Macanović Bebica porazgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o Teodori Delić, te je odlučio da dokaže da Teodora nije imuna na njega.
- Šta kaže? - pitao je Bebica.
- Kao da zna šta radi. Ma brate, sumnjiva je i meni! - rekao je Terza.
- Ja ti kažem - rekao je Bebica.
- Šta joj je? - pitao je Terza.
- Ona je meni rekla da ću videti za ovo, ali ne znam šta sam uradio - rekao je Bebica.
- Pa eto ti. Tresnuće sama! - rekao je Terza.
- Kunem ti se životom ne znam zašto je to rekla. Nemoj da bude da sam ja rekao, isprati pa vidi. Gledaj sad kad izađem - rekao je Bebica.
Ubrzo je izašao iz Bele kuće, a Teodora je njegov odlazak ispratila pogledom, a on je dokazao svoju teoriju.
Autor: A.Anđić