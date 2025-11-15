NEPRESTANO GA PRATI POGLEDOM: Bebica dokazao da je Teodori bitniji od Filipa (VIDEO)

Au!

Nenad Macanović Bebica porazgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o Teodori Delić, te je odlučio da dokaže da Teodora nije imuna na njega.

- Šta kaže? - pitao je Bebica.

- Kao da zna šta radi. Ma brate, sumnjiva je i meni! - rekao je Terza.

- Ja ti kažem - rekao je Bebica.

- Šta joj je? - pitao je Terza.

- Ona je meni rekla da ću videti za ovo, ali ne znam šta sam uradio - rekao je Bebica.

- Pa eto ti. Tresnuće sama! - rekao je Terza.

- Kunem ti se životom ne znam zašto je to rekla. Nemoj da bude da sam ja rekao, isprati pa vidi. Gledaj sad kad izađem - rekao je Bebica.

Ubrzo je izašao iz Bele kuće, a Teodora je njegov odlazak ispratila pogledom, a on je dokazao svoju teoriju.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić