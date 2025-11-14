AU! Miljana opalila šamar realnosti Teodori, najavila joj HAOS ako pokuša da se vrati Bebici (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Teodora Delić govori Filipu Đukiću da je otvoreniji kad popije.

- Mislila sam na to da više priča kad popije, kao i ja - rekla je Teodora.

- Isto sam pričao, možda se istripovala. Kad si cirke ne osećaš ni umor. Više smo pričali posle ponedeljka nego posle žurke - rekao je Filip.

- Ne bih voleo da sam na njegovom mestu, ali ovo je realna situacija. Filip ima harizmu i ako hoće zavešće svaku devojku. Teodora je jedna od najzgodnijih devojaka u kući. Bebici je najteže. Presekao bi ali neće da gleda realnu sliku. Što je pre pusti biće mu lakše da sažvaće sve to. Ja vidim po Teodori da nema mesta za pomirenje. Koja normalna će da dozvoli da je neko uhvati za nogu?! - rekao je Milan.

- Kad bi se pomirili ja mislim da bi imala najveću osudu. Ja bih je najviše pljuvala ovde - rekla je Miljana.

- On je lepo rekao da neće da se meša dok su zajedno, a ona je dobila jasno znak. Videla je da Filipa gotivi cela kućašto je razlika od Naja. Ona nije srećna, a on guši njenu prirodu - rekao je Luka.

- Ja ne očijukam, nemam emocije prema nekome novom i sve najbolje - rekla je Vanja.

Autor: A.Anđić