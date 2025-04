Au!

Aleksandra Babejić danas je sazvala satsanak nakon Prokine posete.

- Ja sam za to da budete kažnjeni juče. Stvarno me zanima kako se to desilo - rekla je Babejić.

- Mene stvarno zanima d ali je to loše - dodao je Lakić.

- Loše je, znam - rekla je Babejić.

- Neka nam otvore pijacu da sredimo, možemo popodne da to sredimo - naveo je Džons.

- Neće biti ručka ako ne budu svi radili - navela je ona.

