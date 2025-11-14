Pokazala pravo lice: Teodora pokazala nula empatije prema Bebici, pokušala Filipa da okrene protiv njega (VIDEO)

Au!

Teodora Delić pokrenula je priču o Maji Marinković i Nenadu Macanoviću Bebici, te je ispitala Filipa Đukića o svemu.

- Bio je sa mnom dve godine a pokušava da mi nabaci nešto za Asmina. jesu li tebi nešto pričali o meni? Ni Anđeloni Maja? Zorica mi dolazi na uvo i govori kako joj pune glavu Maja i Anđelo - rekla je Teodora.

- Raspravljali smo se što sam joj rekao ono za Asmina. Ko može da gura to? - rekao je Filip.

- Kao meni nabacuju kao da sam ja degenerik! Najgore što je to rekao Nenad, poznaje me dve godine. Meni ne može niko ništa da nabaci - rekla je Teodora.

- Teši se nekako, nije mu lako - rekao je Filip.

- Ovo zvuči kao da ti imaš više razumevanja za njega nego ja, ali to je jer ga ne poznaješ - rekla je teodora.

- Znam ga dva meseca - rekao je Filip.

- Ne može niko da mi kaže da mi želi dobro, a da ustane i potvrdi priču za Asmina - rekla je teodora.

Autor: A.Anđić