Jedva dočekala da Maja okrene leđa: Anita pokušala da pridobije Filipa na ovaj način (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je rođendanska proslava Anite Stanojlović na kojoj je gost bila i Maja Marinković. Ubrzo je u Dubiozi krenula njena pesma "Maserati" koja je izazvala haos po ko zna koji put u Eliti 9.

Maja se nalazila između Filipa Đukića i Anite, ali se ubrzo popela na stolicu. Anita je iskoristila taj trenutak da Filipu iskaže svoju želju da snime spot i pesmu sa scenama kao iz poslednjeg spota Relje i Nikolije.

Mnogi su ovaj potez protumačili kao da je jedva dočekala da Maja okrene leđa, ne bi li na bilo koji način privukla Filipa k sebi, budući da su sinoć između Maje i Filipa primećene varnice.

Autor: A.Anđić