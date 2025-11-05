AKTUELNO

Zadruga

Jedva dočekala da Maja okrene leđa: Anita pokušala da pridobije Filipa na ovaj način (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

U toku je rođendanska proslava Anite Stanojlović na kojoj je gost bila i Maja Marinković. Ubrzo je u Dubiozi krenula njena pesma "Maserati" koja je izazvala haos po ko zna koji put u Eliti 9.

Foto: TV Pink Printscreen

Maja se nalazila između Filipa Đukića i Anite, ali se ubrzo popela na stolicu. Anita je iskoristila taj trenutak da Filipu iskaže svoju želju da snime spot i pesmu sa scenama kao iz poslednjeg spota Relje i Nikolije.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnogi su ovaj potez protumačili kao da je jedva dočekala da Maja okrene leđa, ne bi li na bilo koji način privukla Filipa k sebi, budući da su sinoć između Maje i Filipa primećene varnice.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

