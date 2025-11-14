NE ZNA GDE UDARA! Bebica zahteva razgovor od Teodore, ona mu po ko zna koji put priredila HLADAN TUŠ! (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Što si me sve lagala? - pitao je Bebica.

- Bilo mi je neprijatno, nisam ni ja znala šta mi se dešava - rekla je Teodora.

-Hoću nasamo razgovor sa njom. Od tog trenutka kad budemo rešili nečemo imati nikakav kontakt. Teodora nije srećna i ja nju odlično poznajem. Sve znam u kući šta se radi - rekao je Bebica.

- Ti misliš da sam ja degenka - rekla je Teodora.

- Ovo nije Teodora koju ja poznajem, sve me zanima i imam milion pitanja - rekao je Bebica.

- Tako sam ja i tražila razgovor sa njim, ali nisam dobila. On je bez reči otišao i rekao je da će se vratitit. Zvala sam ga milion puta... Ja sam samo tražila odgovore, pravio me budalom i majmunom i sad je došlo na to da on ima milion pitanja, a nema odgovora. Malopre sam ga imitirala, a to nije ništa što je on radio meni i Zoli. Teodora nije trebala da ode na ostrvo. Ona je odčično znala, nije trebala da pođe. Ovo je najvćei blam! Dva meseca se gleda sa Filipom, nije on lud i nije budala. On samo glumi paćenika, to je radio i sa mnom. Sve vidi, a kad je njegov odnos u pitanju on ne vidim, dajte da se ne zezamo. On je opsednut, ne voli ni sebe, ni decu, pričao mi je svašta o ženi. Ovo nije ljubav nego opsesija. Ne znam čemu potreba da lažeš ako ti se neko sviđa. Zašto si se dve godine vukla sa njim?! Njoj nije problem da opšti iako nekoga ne voli - rekla je Miljana.

- Kad se pomirila sa Bebicom Najo je pobegao - rekao ej Dačo.

- Meni se Najo nije sviđao u tom smislu. Gačić je bio flert na početku naše veze, a ja tad nisam bila ni zagrejana - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić