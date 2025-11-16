IZGORELA OD LJUBOMORE! Žestoka svađa Aneli i Luke trese Odabrane, Anita zakuvala čorbu (VIDEO)

Au!

Aneli Ahmić je doživela pomračenje jer je shvatila da Luka Vujović prati Anitu Stanojlović po imanju, pa je odlučila da mu ukrade alkohol koji ima.

- E sad ću da muvam sve devojke - rekao je Luka.

- M*š klošaru! Sad ću baciti - rekla je Aneli.

- Šta se ponašaš kao derište, pričaš Dači da sam te tuka? Nije isto udario i ćušnuo - rekao je Luka.

- Idi tamo sa Terzom budaletino. Sad sa Anitom... - rekla je Aneli.

- Želiš da budeš sa mnom? - pitao je Luka.

- Nažalost - rekla je Aneli.

- Uzimaš mi pivo i kradeš - rekao je Luka.

- Ti si bu*ala. Šta te boli da li se muvaš? Lagala je i za Asmina pa je bio najgori pe*er na svetu - skočio je Dača.

- Poliva me bu*ala - rekao je Luka.

- Još gore si zaslužio - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić