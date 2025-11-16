AKTUELNO

Zadruga

IZGORELA OD LJUBOMORE! Žestoka svađa Aneli i Luke trese Odabrane, Anita zakuvala čorbu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Aneli Ahmić je doživela pomračenje jer je shvatila da Luka Vujović prati Anitu Stanojlović po imanju, pa je odlučila da mu ukrade alkohol koji ima.

- E sad ću da muvam sve devojke - rekao je Luka.

- M*š klošaru! Sad ću baciti - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta se ponašaš kao derište, pričaš Dači da sam te tuka? Nije isto udario i ćušnuo - rekao je Luka.

- Idi tamo sa Terzom budaletino. Sad sa Anitom... - rekla je Aneli.

- Želiš da budeš sa mnom? - pitao je Luka.

- Nažalost - rekla je Aneli.

- Uzimaš mi pivo i kradeš - rekao je Luka.

- Ti si bu*ala. Šta te boli da li se muvaš? Lagala je i za Asmina pa je bio najgori pe*er na svetu - skočio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Poliva me bu*ala - rekao je Luka.

- Još gore si zaslužio - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

