AKTUELNO

Zadruga

ANITA MU DOŠLA GLAVE! Luka pokušao da se opravda zbog Igre istine, pa nastao HAOS, Aneli promenila sve boje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Luka Vujović je posle Igre istine prišao Aneli Ahmić kako bi se opravdao zbog svog odgovora u kojem je za potencijalnu devojku izabrao Anitu Stanojlović.

- Bora mi je postavio pitanje: "Sa kim bih pre bio - Anita ili Maja". Ja sam rekao da ne bih bio ni sa jednom, ali da vratim vreme da te nikad nisam upoznao da bih izabrao Anitu jer ona ima dete. Rekao sam da ne bih sa Majo zbog njenog ponašajnja - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odgovor može da bude bi ili ne bi - rekao je Mićo.

- Tako je - rekla je Aneli.

- Rekao sam da ne bih! Ti si mućak - skočio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kaže se fino ne bih ni sa kim! Nisam ja budala bre - skočio je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPŠTI HAOS! Janjuš na meti žestoke osude zbog Aneli i Maje, Asmin odmah doleteo da ga opravda (VIDEO)

Farma

Besna: Snežu naterali da opere sudove, ona promenila sve boje zbog toga (VIDEO)

Zadruga

Anita, od danas možeš da komuniciraš sa mnom: Luka obrnuo igricu, na korak da raskrsti sa Aneli! Tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje! Luka šokiran da Aneli nije došla do njega, već da je ostala da gleda njen ljubavni klip sa Janjušem, Mina saglasna (VIDEO)

Farma

VREME JE ZA IGRU ISTINE! Kristijan optužio Božu da je LOPOV, on na sve načine pokušao da se OPRAVDA, pa nastao OPŠTI HAOS! (VIDEO)

Zadruga

Utešio je Milicu na adekvatan način: Luka jednim potezom demolirao Anđela, pa pokušao da ponizi Kačavendu preko Baje Vujovića (VIDEO)