ANITA MU DOŠLA GLAVE! Luka pokušao da se opravda zbog Igre istine, pa nastao HAOS, Aneli promenila sve boje (VIDEO)

Au!

Luka Vujović je posle Igre istine prišao Aneli Ahmić kako bi se opravdao zbog svog odgovora u kojem je za potencijalnu devojku izabrao Anitu Stanojlović.

- Bora mi je postavio pitanje: "Sa kim bih pre bio - Anita ili Maja". Ja sam rekao da ne bih bio ni sa jednom, ali da vratim vreme da te nikad nisam upoznao da bih izabrao Anitu jer ona ima dete. Rekao sam da ne bih sa Majo zbog njenog ponašajnja - rekao je Luka.

- Odgovor može da bude bi ili ne bi - rekao je Mićo.

- Tako je - rekla je Aneli.

- Rekao sam da ne bih! Ti si mućak - skočio je Luka.

- Kaže se fino ne bih ni sa kim! Nisam ja budala bre - skočio je Mića.

Autor: A.Anđić