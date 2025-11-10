AKTUELNO

Zadruga

Utešio je Milicu na adekvatan način: Luka jednim potezom demolirao Anđela, pa pokušao da ponizi Kačavendu preko Baje Vujovića (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Učesnici Bele kuće danas biraju najvećeg poltrona, a reč je dobio Borislav Terzić Terza.

- Na prvom mestu smatram da Luka nije, ali mislim da je ispao zbog porodice Ahmić. Bebica je jedan od većih poltorona, šlihta se većima od šestice. Pokazao je da je birao strane između Aneđela i Anite. Treća osoba je Uroš koji je nikom drug i nikom prijatelj - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dušica je broj jedan. Ne zna na koju će stranu. Gleda da li će kod Kačavende ili Neria, traži kadar. Ti si poltron od Kačavende. Drugo mesto je Miljana. Ona se druži sa Asminom koji ju je vređao - rekla je Boginja.

- Prošlogodišnji pobednik je bio poltron broj jedan! Ja ne verujem da bi Asmin dozvolio da se njegovo dete vređa na svakih sat vremena. Milena isto nije Đedovićev poltorn jer je on bio najbolji prijatelj od Aneli Ahmić. Ljubomora i sujeta! Ja ću an prvo mesto staviti Anđela. Utešio je Milicu na adekvatan način. Drugo mesto je Miljana Kulić. Ona je Ivanov poltron. Kad joj on kaže da uzme pare na kamatu ona uzme, šta god da joj kaže ona uradi - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Našibka tera u vagini za Dubai. Uzmi i pozdravi ćerkicu u dnevnom terminu - ubacila se Milena.

- Recimo Milena je poltron mog tate Baje kad su stizali kristali - rekao je Luka.

- Maserati je stizao po mene. Mene je tvoj otac ispoštovao, kao što su me ispoštovali tvoji bivši kumovi - rekla je Milena.

- Treće mesto je Uroš Cepko Trpković - rekao je Luka.

- Pozdravi Karića Stefana - ubacio se Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

