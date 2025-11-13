Anita, od danas možeš da komuniciraš sa mnom: Luka obrnuo igricu, na korak da raskrsti sa Aneli! Tenzija na vrhuncu (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović ljuboriše Aneli Ahmić jer se osmhuje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ona se smejala Janjušu. Stalno ima reakcije na njega, pokušala je da prešalta priču na mene ali joj nije uspelo - rekao je Uroš.

- Meni ne smeta kad Janjuš baci neku foru i cela kuća se smeje, ali ovako mi smeta - rekao je Luka.

- Ne mogu nešto da se setim ove noći, bio sam polupan. Prethodna tema mi je bila ozbiljnija, a ova tema je smešna jer se svakodnevno dešava. Ovako se komunicira tajno, diskretno. Njemu Aneli sve zamera, ali ako ona uradi to nije ništa. Ona tebi traži sitnicu, a kad ona radi to nema veze. Ti nisi iskren kad kažeš da ti ne smeta kad se ona nasmeje. Ona ima ozbiljnu stvar sa Asminom - rekao je Janjuš.

- Nije ovo ništa strašno... Luka je bio nervozan zbog hrane, a nije mu smetalo što sam se ja nasmejala - rekla je Aneli.

- Aneli ne reaguje adekvatno s obzirom da je verena devojka. Ona je devojka flertuša, to je klasična Aneli. Ona je devojka koja beži od DNK, da je želela uradila bi još pre dve godine. Ovo neće uspeti, u to sam sigruna. Ako je ovo ljubav ja bih volela da se niko ne voli. Cela veza se svodi na to šta će jesti, veza bez poente - rekla je Sofija.

- Govori mi "dečko", a ja to mrzim! Kaže da sam prvi dan flertovao sa Majom, pa pašteta je flert - rekao je Luka.

- Ja ne zaboravljam! - rekla je Aneli.

- Jesi li prešla preko toga? - ubacio se Janjuš.

- Nisam - rekla je Aneli.

- E pošto nismo, Anita od sada možeš da komuniciraš sa mnom! Rekla mi je da mi nije prešla Maju i da nikad neće - rekao je Luka.

- Lukice ja ću da te branim - rekla je Anita.

- Ova situacija izgleda kao da Luka pravi veštačku frku. On otvara put ka Aniti - rekla je Maja.

- Majo i sa tobom ću da pričam! Ona meni konstantno zabranjuje sve - rekao je Luka.

- Oni misle da mogu kad hoće sa mnom da pričaju - odgovorila je Maja,

- Ja ću pričati, ja Luku gotivim. Meni je drago što Luka hoće da komunicira sa mnom, ja ga gotivim - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić