Maja uništila njihovo prijateljstvo! Dačo otkrio pravi razlog svađe sa Asminom, Matora se maksimalno potrudila da ih udalji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jovana Tomić Matora došla je kod Asmina Durdžića kako bi mu objasnila da proijateljstvo između njega i Dača Virijevića nije pravo i iskreno, a ubrzo im se pridružio i on.

- Ja njemu nisam rekao da jde go*na - rekao je Dača.

- I ti i Maja - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao si da je smeće i onda se on upalio - rekla je Matora.

- On je meni rekaoi: "Pogledaj kako mi se trese ruka, ti ćeš da ogovaraš Maju, sad ću da te zgazim zbog ovog". Ja ulazim da ga pitam nešto i Maja meni keže da izađem namerno - rekao je Dača.

- Nije prvi put da je takav prema tebi. On je takav, to je u njegovom karakteru. Takav je bio prema Mileni i ona se distancirala. To kad se jednom izgubi, ne može. Ne mora ružna reč da bude svađa. Asmin je ustao i rekao ti ono što on misli. Da li misliš da nakon tvoje nominacije možete da imate drugarstvo - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza i dan danas misli da je između njega i Mine bilo nešto i prebacivao je - rekao je Dača.

- Ja ne mislim da ti možeš da pređeš. Ne mislim da vam je iskreno drugarstvo - rekla je Matora.

- Vidiš li šta si napravio? - pitao je Dača.

- Ja se igram sa svima - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

