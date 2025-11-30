Maja uništila njihovo prijateljstvo! Dačo otkrio pravi razlog svađe sa Asminom, Matora se maksimalno potrudila da ih udalji (VIDEO)

Au!
Jovana Tomić Matora došla je kod Asmina Durdžića kako bi mu objasnila da proijateljstvo između njega i Dača Virijevića nije pravo i iskreno, a ubrzo im se pridružio i on.
- Ja njemu nisam rekao da jde go*na - rekao je Dača.
- I ti i Maja - rekao je Asmin.
- Rekao si da je smeće i onda se on upalio - rekla je Matora.
- On je meni rekaoi: "Pogledaj kako mi se trese ruka, ti ćeš da ogovaraš Maju, sad ću da te zgazim zbog ovog". Ja ulazim da ga pitam nešto i Maja meni keže da izađem namerno - rekao je Dača.
- Nije prvi put da je takav prema tebi. On je takav, to je u njegovom karakteru. Takav je bio prema Mileni i ona se distancirala. To kad se jednom izgubi, ne može. Ne mora ružna reč da bude svađa. Asmin je ustao i rekao ti ono što on misli. Da li misliš da nakon tvoje nominacije možete da imate drugarstvo - rekla je Matora.
- Terza i dan danas misli da je između njega i Mine bilo nešto i prebacivao je - rekao je Dača.
- Ja ne mislim da ti možeš da pređeš. Ne mislim da vam je iskreno drugarstvo - rekla je Matora.
- Vidiš li šta si napravio? - pitao je Dača.
- Ja se igram sa svima - rekao je Asmin.
Autor: A.Anđić