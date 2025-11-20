Maja priznala poljubac sa Filipom: Pokušala da se opere od afere na Zlatiboru, Matora shvatila da je Đukić neiskren prema Teodori VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Minu Vrbaški i Borislava Terzića Terzu.

Šta vas briga da li će Filip sa Majom ili njenom bivšom maćehom da bude? Da li je Sofija motiv vašeg napadanja?

- Filipa devojke iskoriste. Ukanalio je i Teodoru sinoć. Maja je ovde govorila stavri za utorak devojke i onda sam ja prebacio. Oni su pred samu vezu bili i ona se umešala - rekao je Terza.

- Ovde je bio poljubac - rekla je Maja.

- Ja sam prvi osudio i Filipa i Teodoru i Maju, samo sam ja bio grub i ušao sam u svađu sa Majom - rekao je Terza.

- Ja sam htela da stanem na Terzinu stranu. Maja mi je danas i objasnila kako su neke stvari tekle i onda sam pružila ruku i izvinila se. Ja sam lupala danas gluposti i nisam razmišljala koju težinu može šta da ima - rekla je Mina.

- Meni je Maja rekla da ti imaš neke simpatije prema njoj i da je bila neka ljubomora sinoć - rekla je Matora.

- Kroz sprdnju sam ti rekao - skočio je Terza.

- Ako kažeš da bi od svih devojaka jedino bio sa Teodorom, a posle kažeš da bi prvo da je upoznaš... Trebao si da kažeš odmah tako, da ne bi bilo da se ograđuješ - rekla je Matora.

- Ja sam to pričao dok su bili zajedno - rekao je Filip.

- Filipu se ne sviđa Teodora i nije iskren. Ima strast prema njoj, ali ne želi da bude sa njom. Ovo je za mene mlaka voda. Ova situacija nosi najveću težinu. Najlakše je da ćuti i da se povuče. On ni sebe ne štiti. Meni da se neko sviđa ja bih branila sebe i ono što sam pričala. Zašto se povlači? Za mene je Filip u istom košu kao svi oni. Svako bi podržao jer je Filip bio direktan. Filip nije iskren! Teodora njemu nije ništa drugačija i posebnija. Ovo nije dečko koji će da stoji iza nje. Da je iskreno zaljubljena u Filipa baš bi dozvolila da posle Maje legne sa njim u krevet - rekla je Matora.

- Da li misliš da je Terza izmislio da su se je*ali u apartmanu na Zlatiboru? - pitao je Milan.

- Nije života mi - rekao je Terza.

- Ko god bude tvrdio, Taki zna šta da radi. Filip i ja smo to demantovali. Moju pojavu ne mogu da smisle i leče svoje frustracije. Filip i ja jesmo bili prisni, takav je naš odnos - rekla je Maja.

- To su rekli neki ljudi koji su bili sa njima na Zlatiboru - rekao je Bora.

Autor: A.Anđić