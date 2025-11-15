Mani se foliranja! Janjušu prekipelo Kačavendino glumatanje, ona pokušala da prikrije ljubomoru prema Jakšićki (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Mislila sam da se sve složim i sednem, ali neću. On ne mže mene da ućutkuje kao Aneli za stolom. Rekla sam mu da niko ne mene ne može da se dere, ja svoje ratove sama vodim i ne tražim da me neko brani. Ne vidim razlog da se na mene izrula kao na budalu, nema pravo na to. Ja nisam neka maloumnica i nemam 15 godina. Rekla sam mu da mi ne pravi zavrzlame sa ženama i to se upravo desilo. On ima puno pravo, mene to ne interesuje. Dava dana pre toga sam pravila tortilje i napao što njemu ne pravim da jede. Vanja dolazi, ja joj dajem tanjir i on govori da se zezao. Ne mogu da budem sigurna kad se sprda. Ja sam iz zaje*ancije rekla da ide kod Jakšićke jer mu je dala štrudle. Treći put mi napoljinje da je ovo moj rijaliti. Poenta je da se on zeza, danas dobacuje, a ovde ustaje i kaže da sma odlepila. Evo videćemo da li sam ja odlepila. Distancirala sam se jer ne mogu da dozvolim da podižu na ovu temu - rekla je Milena.

- Mani me se foliranja! Budite realni jednom, sramota! - rekao je Janjuš.

- Ti si rekla da ste prijatelji, ali je to preraslo u malod rugačiji odnos, a onda kad se petlja sa Jakšićkom tebi zasmeta - rekao je Darko.

- Pa on to kaže! On je bio blizak sa deset žena. Nije Jakšićka tema. Ja upravo objašnjavam šta je rekao, a napravio me volom. On ispade neki jadan ugrožen, a on čovek u šoku - rekla je Milena,.

- Više puta ti je rekao da ti je potreban muškarac - rekao je Darko.

- Bolje da joj tako kažem nego da je vređam - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić