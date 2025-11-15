AKTUELNO

Zadruga

Mani se foliranja! Janjušu prekipelo Kačavendino glumatanje, ona pokušala da prikrije ljubomoru prema Jakšićki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Mislila sam da se sve složim i sednem, ali neću. On ne mže mene da ućutkuje kao Aneli za stolom. Rekla sam mu da niko ne mene ne može da se dere, ja svoje ratove sama vodim i ne tražim da me neko brani. Ne vidim razlog da se na mene izrula kao na budalu, nema pravo na to. Ja nisam neka maloumnica i nemam 15 godina. Rekla sam mu da mi ne pravi zavrzlame sa ženama i to se upravo desilo. On ima puno pravo, mene to ne interesuje. Dava dana pre toga sam pravila tortilje i napao što njemu ne pravim da jede. Vanja dolazi, ja joj dajem tanjir i on govori da se zezao. Ne mogu da budem sigurna kad se sprda. Ja sam iz zaje*ancije rekla da ide kod Jakšićke jer mu je dala štrudle. Treći put mi napoljinje da je ovo moj rijaliti. Poenta je da se on zeza, danas dobacuje, a ovde ustaje i kaže da sma odlepila. Evo videćemo da li sam ja odlepila. Distancirala sam se jer ne mogu da dozvolim da podižu na ovu temu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mani me se foliranja! Budite realni jednom, sramota! - rekao je Janjuš.

- Ti si rekla da ste prijatelji, ali je to preraslo u malod rugačiji odnos, a onda kad se petlja sa Jakšićkom tebi zasmeta - rekao je Darko.

- Pa on to kaže! On je bio blizak sa deset žena. Nije Jakšićka tema. Ja upravo objašnjavam šta je rekao, a napravio me volom. On ispade neki jadan ugrožen, a on čovek u šoku - rekla je Milena,.

Foto: TV Pink Printscreen

- Više puta ti je rekao da ti je potreban muškarac - rekao je Darko.

- Bolje da joj tako kažem nego da je vređam - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pokazala pravo lice: Teodora pokazala nula empatije prema Bebici, pokušala Filipa da okrene protiv njega (VIDEO)

Zadruga

Puštam te niz vodu: Mateji prekipelo, prekinuo prijateljstvo sa Enom, zajedno sa cimerima se obrušio na nju, ona pokušala da se izvadi: Želela sam da

Zadruga

OVO JE BILA ISKRENA LJUBAV! Šok preokret: Asmin dao blagoslov Aneli i Janjušu, ona sve prebacila na Luku (VIDEO)

Zadruga

ON JE ZNAO KOME STAVLJA PRSTEN! Teodora zaboravila na empatiju, pokušala pokušala da pregazi Bebicu kako bi sebe oprala (VIDEO)

Zadruga

TRESU SE ŠIMANOVCI! Ivana Jovanović pokušala da opemeti Boginju, ona ne da za pravo: Najavila HAOS svakom ko joj se zameri! (VIDEO)

Zadruga

Pokazala ljubomoru: Mina jedva dočekala da Terzu podbode preko Sofije (VIDEO)