ON JE ZNAO KOME STAVLJA PRSTEN! Teodora zaboravila na empatiju, pokušala pokušala da pregazi Bebicu kako bi sebe oprala (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o raskidu veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom i o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zbog čega nisi bila čovek prema Bebici i zašto si pristala na veridbu? - pitao je Darko.

- Bilo mi je neprijatno, lagala sam i njega i sebe. Kad sam bila na veridbi nisam razmišljala o tim stvarima, nego sam se propustila tom trenutku. Lepo smo se proveli na veridbi. Ja ne bih stavljala akcenat na drugog muškarca. On je bio taj koji je raskinuo sa mnom, ako idemo do detalja. Ja sam kriva naravno za sve - rekla je teodora.

- Zbog čega misliš da si u Filipovim očima posebna? - pitao je Darko.

- Zbog toga šta on meni priča i kako se ophodi prema meni. Ja smatram da je on iskren - rekla je Tedora.

- Šta je presudilo sad? Po čemu se Filip razlikuje od prethodnih momaka? - pitao je Filip.

- Bukilić je bio dok Nenad i ja nismo ušli u vezu. Najo je bio inat kao što sam i tad objašnjavala, namerno sam te stvari radila. Gačić je bio flert, ali je bio početak veze. Nisam Nenada smatrala za ozbiljnog. Meni je nekako sad sve drugačije. Mislim da bi sa Nenadom u budućnosti završila i da ne postoji Filip. Ne bih zbog toga rekla da je Filip kriv. Ovo je nezadovoljstvo i nesipunjenost. Pristala sam isto zbog čega i Aneli. Bila sam dve godine sa njim i imala sam emocije prema njemu - rekla je Teodora.

- Koliko dugo osećaš da taj odnos nije potpun? - pitao ej Darko.

- Mislila sam da će neke stvari da se promene kada se to desi. Međutim ništa se nije menjalo, ja sam i dalje mislila isto. Bilo bi neprijatno da sam odbila, ali da sam rekla "da" jer sam se setila prethodne dve godine - rekla je Teodora.

- Kakav je osećaj izdati osobu u čijoj si kući bila i čiju si decu upoznala? - pitao je Darko.

- Znao je kome stavlja prsten. On će reći da mi je verovao, ali smatram sebe samo krivcem jer neke stvari nisam na vreme rekla. On je mene upoznao za dve godine i to je njegova odluka. Ja kao osoba nisam za njega, ja sam se prilagodila njegovom životu, a svoj sam zapostavila. Nije zaslužio ovo moram biti realna - rekla je Teodora.

- U kom pravcu želiš da ide tvoj i Filipov odnos? - pitao je Darko.

- Trenutno je proces upoznavanja kod nas. Privukao me fizički izgled. Izdvojila sam da je jako hrabar i jako iskren. Trenutno se i dalje upoznajemo i ne znam kako će se to odvojati - rekla je Teodora.

- Šta Bebica nema u odnosu na njega? - pitao je Darko.

- Hrabrost i iskrenost. Setimo se situacija gde me nije branio od Karića. On se kao isčuđava a sve sam mu već rekla u sobi i mlati mi sad glavom. Dobio je sve odgovore. Ja sam njemu prešla i preko toga kad mi je vređao majku. Ne prihvatam da me neko manipuliše i mogu da pobegnem od razgovora - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić