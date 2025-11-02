AKTUELNO

Zadruga

Željna si ku*ca i to je cela priča: Petja pokušala da se suprotstavi Lepom Mići, pa dobila veliku turu poniženja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Tokom razgovora u Pabu, Petja je pokušala da Lepom Mići skrene pažnju da njegova mišljenja nisu uvek ispravna, nakon čega je ušla u verbalni okršaj sa njim.

- On da si izvini rekli bi da je pi*ka i da se izvinjava - rekao je Mića.

- On je išao na tu loptu - rekao je JOvan.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je takav. On ima kratak fitilj - rekao je Mića.

- Ti misliš da znaš sve, a ne znaš sve - rekla je Petja.

- Ti se uhvatila sa Saletom prvu noć i kao zaljubila. Čovek te za*ebava, a ti požežela ku*ca i to je cela priča - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam ja ništa poželela. Ne mogu ja tebi da pričam šta se meni sviđa kod njega - rekla je Petja.

- Nisi se ti zaljubila nego te kompleks ubija. Reci lepo da si željna ku*ca - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

