Željna si ku*ca i to je cela priča: Petja pokušala da se suprotstavi Lepom Mići, pa dobila veliku turu poniženja (VIDEO)

Tokom razgovora u Pabu, Petja je pokušala da Lepom Mići skrene pažnju da njegova mišljenja nisu uvek ispravna, nakon čega je ušla u verbalni okršaj sa njim.
- On da si izvini rekli bi da je pi*ka i da se izvinjava - rekao je Mića.
- On je išao na tu loptu - rekao je JOvan.
- On je takav. On ima kratak fitilj - rekao je Mića.
- Ti misliš da znaš sve, a ne znaš sve - rekla je Petja.
- Ti se uhvatila sa Saletom prvu noć i kao zaljubila. Čovek te za*ebava, a ti požežela ku*ca i to je cela priča - rekao je Mića.
- Nisam ja ništa poželela. Ne mogu ja tebi da pričam šta se meni sviđa kod njega - rekla je Petja.
- Nisi se ti zaljubila nego te kompleks ubija. Reci lepo da si željna ku*ca - rekao je Mića.
Autor: A.Anđić