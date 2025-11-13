Haos za stolom! Teodora bezuspešno pokušala da sve svali na Bebicu, on misli da je sve sa Filipom farsa (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Teodori Delić.

- Gledali smo pre par dana kako te je izj*bao Bebica u cik zore na veridbi, kad pre uskoči kod Filipa Đukića - glasilo je pitanje.

- Izj*bao?! Bukvalno, eto, Filip je odgovorio kako bih ja rekla. Meni je normalno da imam sek*ualni odnos sa čovekom s kojim sam dve godine u vezi - rekla je Teodora.

- To je ono što ja pričam da ja ovu Teodoru ne poznajem. Vodili smo ljubav. Kada je ušla u sedmu sezonu, ušla je kao zauzeta devojka, emotivno zauzeta devojka - rekao je Bebica.

- Laž, što lažeš?! Ove njegove iskošene oči - rekla je Teodora.

- Pokušava sve ovo što radi da prebaci na mene...Naš odnos je tekao dva meseca, nismo ležali u krevetu, ona se gleda dva meseca - rekao je Macanović.

- Nenad pokušava da me posvađa sa svima u kući. Za Asmina ovo što je bilo, ti si pričao sve i svašta za njega ovde, naravno da si ga branio zbog publike. I ti to vrlo dobro znaš. Da, danas mi je rekao da će mene Filip izj*bati i šutnuti. Znači ti imaš mišljenje da sam ja samo za to - rekla je Teodora.

- To je moje mišljenje. Ja znam šta ti voliš, a šta ti ne voliš i kako funkcionišeš u vezi - rekao je Bebica.

- Prvo mi je pričao da se zakleo Asmin u Noru, ja pitam Asmina, to nije istina, onda mi kaže da je Maja rekla kako će me Filip izj*bati, ja pitam Maju, Maja to nije rekla. On pokušava da me posvađa sa svima kako bih posle u njemu videla spas - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić