Haos za stolom! Teodora bezuspešno pokušala da sve svali na Bebicu, on misli da je sve sa Filipom farsa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Teodori Delić.

- Gledali smo pre par dana kako te je izj*bao Bebica u cik zore na veridbi, kad pre uskoči kod Filipa Đukića - glasilo je pitanje.

- Izj*bao?! Bukvalno, eto, Filip je odgovorio kako bih ja rekla. Meni je normalno da imam sek*ualni odnos sa čovekom s kojim sam dve godine u vezi - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je ono što ja pričam da ja ovu Teodoru ne poznajem. Vodili smo ljubav. Kada je ušla u sedmu sezonu, ušla je kao zauzeta devojka, emotivno zauzeta devojka - rekao je Bebica.

- Laž, što lažeš?! Ove njegove iskošene oči - rekla je Teodora.

- Pokušava sve ovo što radi da prebaci na mene...Naš odnos je tekao dva meseca, nismo ležali u krevetu, ona se gleda dva meseca - rekao je Macanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nenad pokušava da me posvađa sa svima u kući. Za Asmina ovo što je bilo, ti si pričao sve i svašta za njega ovde, naravno da si ga branio zbog publike. I ti to vrlo dobro znaš. Da, danas mi je rekao da će mene Filip izj*bati i šutnuti. Znači ti imaš mišljenje da sam ja samo za to - rekla je Teodora.

- To je moje mišljenje. Ja znam šta ti voliš, a šta ti ne voliš i kako funkcionišeš u vezi - rekao je Bebica.

- Prvo mi je pričao da se zakleo Asmin u Noru, ja pitam Asmina, to nije istina, onda mi kaže da je Maja rekla kako će me Filip izj*bati, ja pitam Maju, Maja to nije rekla. On pokušava da me posvađa sa svima kako bih posle u njemu videla spas - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

