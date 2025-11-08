AKTUELNO

Rekao mi je da mogu da ga ošamarim: Terza misli da je ispao velikodušan prema Anđelu, Teodora priredila nikad gore PONIŽENJE Bebici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije.

Biću mu žena, podariću mu još dve duše: Sara Stojanović nakon 20 dana veze priznala da je Sale Luk čovek njenog života! (VIDEO)

- Hvala svima koji su me naveli, a i ovi koji nisu isto im hvala. Juče situacija koja me je potresla i pogodila opet sam pokazao koliki sam čovek kad sam video koliko je Anđelu loše bilo, momak je tri i po sata šetao po kiši. Ja sam ga odveo sa strane, rekao da mu zameram, ali da neću da ga gazim jer vidim koliko mu je loše, a sam mi je rekao da mogu da ga ošamarim i udarim pesnicom. Što se tiče osoba koje imaju dušu to su ljudi koji znaju da vole, oproste i da se pokaju. Svi ljudi sa kojima se družim imaju te dobre osobine. Imam devojku, ona je posebna u moj srcu i čim sam se borio za nju ima sve kvalitete i neću da je navedem.na je na prvom mestu na svakoj pozitivnoj anketi. Prva osoba je Filip Đukić, on ima sve kavalite i drago mi je da imam takav odnos sa njim. Drugo mesto je Bora Santana, nas povezuje jedna stvar, a to je vređanje. Treća osoba je Janjuš sa njim nikad nisam imao svađu. Situacija koja mu se desila ne ponovila se nikome. Situacija koja se desila sa Aneli i kad se vratila sa abortusa ja sam plakao kao kiša kad je pokazao koliko mu je žao - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da stavim na prvo mesto Janjuša za mene je velikodušnost kad neko prašta i kad u trenucima u kojima si bio si oprostio ljudima koji su me gazili. Staviću Asmina koji je slušao kako su ga gazili, pričali svašta za njegovu porodicu, a on je oprostio i pomogao tim ljudima. Ne mogu da navedem Nenada jer je u ljubavi sve dozvoljeno. Ja ne mislim da je on velikodušan jer je on gazio Janjuša kad mu je bilo loše - govorila je Teodora.

Isterali sve na čistac! Janjuš priznao kako je došlo do pomirenja sa Alibabom, Kačavenda dobila opomenu: Zgaziću te! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

