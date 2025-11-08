Rekao mi je da mogu da ga ošamarim: Terza misli da je ispao velikodušan prema Anđelu, Teodora priredila nikad gore PONIŽENJE Bebici! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije.

- Hvala svima koji su me naveli, a i ovi koji nisu isto im hvala. Juče situacija koja me je potresla i pogodila opet sam pokazao koliki sam čovek kad sam video koliko je Anđelu loše bilo, momak je tri i po sata šetao po kiši. Ja sam ga odveo sa strane, rekao da mu zameram, ali da neću da ga gazim jer vidim koliko mu je loše, a sam mi je rekao da mogu da ga ošamarim i udarim pesnicom. Što se tiče osoba koje imaju dušu to su ljudi koji znaju da vole, oproste i da se pokaju. Svi ljudi sa kojima se družim imaju te dobre osobine. Imam devojku, ona je posebna u moj srcu i čim sam se borio za nju ima sve kvalitete i neću da je navedem.na je na prvom mestu na svakoj pozitivnoj anketi. Prva osoba je Filip Đukić, on ima sve kavalite i drago mi je da imam takav odnos sa njim. Drugo mesto je Bora Santana, nas povezuje jedna stvar, a to je vređanje. Treća osoba je Janjuš sa njim nikad nisam imao svađu. Situacija koja mu se desila ne ponovila se nikome. Situacija koja se desila sa Aneli i kad se vratila sa abortusa ja sam plakao kao kiša kad je pokazao koliko mu je žao - govorio je Terza.

- Ja ću da stavim na prvo mesto Janjuša za mene je velikodušnost kad neko prašta i kad u trenucima u kojima si bio si oprostio ljudima koji su me gazili. Staviću Asmina koji je slušao kako su ga gazili, pričali svašta za njegovu porodicu, a on je oprostio i pomogao tim ljudima. Ne mogu da navedem Nenada jer je u ljubavi sve dozvoljeno. Ja ne mislim da je on velikodušan jer je on gazio Janjuša kad mu je bilo loše - govorila je Teodora.

Autor: A. Nikolić