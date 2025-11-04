AKTUELNO

Menjaćemo se momaka: Aneli isponižavala Luku kao nikad, spremna da se smuva sa Anđelom! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o sukobu s Aneli Ahmić.

- Anđelo i ja smo raskinuli 23. septembra, a posle toga sam čula da je čuvala krevet za njega i ja nisam mogla njega da pitam jer smo bili blokirani, dođem ovde i pitam Đedovića, a on mi kaže: ''Idi pitaj Anđela'' i ja odem kod drugarice i kažem: ''Vozi me kod Anđela'' - rekla je Anita.

- Bili su obostrani pogledi - rekla je Aneli.

- Pa Bogami meni je rekao njegov kum da je Anđelo rekao da bi te samo opalio - rekla je Anita.

- Pa dobro, menjaćemo se - rekla je Aneli.

- Ja se ne menjam, moje je moje - rekla je Anita.

- Menjaćemo se? Ajde beži bre tamo - rekao je Luka.

- Videli smo da si slala srca Anđelu - rekla je Anita.

- To smo videli već - rekla je Aneli.

- Ja uopšte ne gledam storije nikome, a pogotovo ne njoj - rekao je Luka.

- Gledao si - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

