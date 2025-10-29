Nikad je nisam tukao, dobila je ćušku: Luka se grčevito bori da dokaže da nije bio nasilan prema Aneli, obelodanio nove detalje žestoke svađe! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića koji je progovorio o tuči sa Aneli Ahmić koja se dogodila u Turskoj na moru.

- Kakva je to svađa došla između tebe i Aneli na moru? - upitao je Bora.

- Najstrašnije mi je što sve i da je istina ona to ne demantuje, ali vidim da joj je poenta ovde nešto drugo. Nikada je nisam tukao, Filip zna sve o meni. Istina je da sam joj lupio ćušku kada mi je majku uzela usta, ali tukao da je imao posledice od toga ili neku povredu to nikada u životu nisam uradio. To su takve gluposti, a ako je zbog toga što sam Maju pogledao spremna da ostavi veridbu i sve onda znači da je spremna da pređe preko nekoga ko je tuče? To je laž, nervozan sam jer je predstavila drugačije. Nek bude, a evo ja sam bez razloga bacio telefon i sve sam bez razloga radio. Ja imam snimak kako je telefon slomljen, uopšte nisam razbio telefon nego sam kao frizbi bacila, a ona nije ni znala da joj je pukao tek je videla posle dva dana - rekao je Luka.

- Kakav vam je odnos ovde? - upitao je Bora.

- Odnos nam je super, ali ona ovde ima hiljadu problema. Ja ne znam kako svi pričaju da ja igram rijaliti, a moj otac i majka to ne provaljuju nego pričaju da nisam normalan? - upitao je Luka.

Autor: N.Panić