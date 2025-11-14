Osveta se služi hladna: Maja unakazila Teodoru poniženjima, dokazala da je bitnija Filipu od Delićeve (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Teodora Delić govori Dači Virijeviću da je Maja Marinković čudno gleda.

- Oni se mene plaše! Oni sa mnom da vode verbalnu komunikaciju ne mogu jer ih jedem za doručak - rekla je Maja.

- Anita je danas rekla da je Maja ljubomorna. Ne pričam samo ja! Ona je napravila distancu od mene, pogotovo od Asmina jer ne želi da se nešto priča - rekla je Teodora.

- Ko pravi sra*a taj se komentariše. Sve ću da ih komentarišem od prvog do poslednjeg. Ko je mene štedeo!? Bebica je moj prijatelj, ne mogu da kažem: "Bravo Teodora". Ja sve što mislim ja kažem. Oni nisu dovoljno verbalno jaki i kraj svake priče. Ja sam rekla da meni nije normalno da imaju se*sualne odnose i odjednom kod Filipa u krevetu. Šta smo mi budale? Smetam ja, a ne svaka sledeća - rekla je Maja.

- Meni ne smeta, živi bili pa videli - rekla je Teodora.

- Svakoj njegovoj utorak devojci smetam ja! Ja sam njegova drugarica i ja ću sa njim da provodim vreme. Naše drugarstvo ne može ništa da pokvari! Hoćeš li ući u vezu sa njom? - rekla je Maja.

- Ne znam, voleo bih ali ćemo videti. Kad osetim onda! - rekao je Filip.

- Smetala bi Maja to se već vidi. Na kraju će svi da padnu pod mač! - rekla je Matora.

- Teodora će biti sa nekim trećim! Ni Asmin, ni Bebica, ni Anđelo, ni Filip! Biće sa nekim ko je iza nje svo ovo vreme i ko joj prirodno dolazi - rekao je Mića.

- Otvara se pitanje da li je bila sa Munjom. Možda se ništa ne bi desilo da Filip nije bio otovren. Ja sam ubeđena da se ona zaljubila u Filipa. Ja mislim da će ono ući u odnos. Teodora je rekla da je Maja pokazala svoju ljubomoru, a ja mislim da između Maje i Filipa ozbiljno pršti. Osveta se služi hladna - rekla je Milena.

- Ona i Munja nisu imali ništa, to znam sigurno. Moj Dado je proverio sve, nju sam video na kamerama kad je došla i to je sve okej. Svaki dan mi je sve teže, ove emisije me izluđuju - rekao je Bebica.

- On živi u zabludi! Teodora je meni poklonila veštačke trepavice i rekla mi je da Filip ne voli veštačke trepavice - rekla je Milena.

- Od početka ne nosim trepavice, ali dobro ajde - rekla je Teodora kroz smeh.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić