Rešila da sve istera na čistac: Aneli zamerila Dači što nije mogla da razgovara sa Asminom, pa udarila najniže (VIDEO)

Au!
Aneli Ahmić i Dačo Virijević seli su da porazgovaraju nakon današnje svađe, ali je sve otišlo naopako, te su se ponovo posvađali.
- Jesi pio danas? - pitala je Aneli.
- Da - rekao je Dačo.
- Zato si imao živčani slom kad si vikao na Asmina - rekla je Aneli.
- Vikao sam na tebe - rekao ej Dačo.
- Nisi dozvolio da mi razgovaramo kao otac i majka deteta koliko si se istresao na ovog lažnog kriminalca - rekla je Aneli.
- Rekla si da istera patuljka, ne može mene niko da istera. Ona angovara Uroša da provocira Asmina - rekao je Dačo.
- Sve ću vas provocirati - rekla je Aneli.
- Zamisli kakav je ona monstrum kad je došla da brani sestru monstruma- rekao je Dačo.
- Vidi gde ti je tata, da nije u nekom kanalu - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić