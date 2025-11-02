Nije mogla da prećuti: Aneli žestoko zamerila Jakšićki flert sa Lukom, ona udarila kontru i proglasila ga mlakonjom! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Otkad sam došla s Mikijem sam progovorila možda dve rečenice, totalna si mi suprotnost od Peje. Ti si miran i vidim da treniraš, a ne bih mogla ništa da kažem o tebi previše sem da si okej - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Aleksandru Jakšić.

- Videla sam da te Luka ljubio u glavu i naravno da mi je to smetalo jer je gledao u kameru i sve da li ga prati. Naravno da mi se to nije dopalo, začudilo me od nje kao žene, ali joj ne zameram i nju ću sačuvati - rekla je Aneli.

- Ja sam tebe prihvatila ovde i nisam nikada gledala Luku na taj način, to moram da kažem - rekla je Aneli.

- Ko je više tvoj tip? Luka ili Asmin? - upitala je Ivana.

- Mišljenje mi se malo promenilo jer mi je Luka bio šmekerica na početku, ali toliko je ušao u rijaliti da je srozao svoju muškost i on mi je trenutno mlakonja. Što se tiče Asmina, on mi je bio šmekerica, ali kad je počeo da igra svoju igru onda mi je pao u očima - rekla je Jakšićka.

- To je njena ljubomora klasična - rekao je Alibaba.

- Vidim da sa svom devojkama radi sve isto, ali ja baš ne želim da dajem povod i zato ne idem kod njega - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić