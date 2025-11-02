AKTUELNO

Zadruga

Nije mogla da prećuti: Aneli žestoko zamerila Jakšićki flert sa Lukom, ona udarila kontru i proglasila ga mlakonjom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a nominovani takmičari za ovu nedelju su Aleksandra Jakšić i Miki Dudić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

pročitajte još

Završićeš sa mnom kad tad: Alibaba šokirao prizanjem, voleo bi da mu Aleksandra Jakšić bude devojka! (VIDEO)

- Otkad sam došla s Mikijem sam progovorila možda dve rečenice, totalna si mi suprotnost od Peje. Ti si miran i vidim da treniraš, a ne bih mogla ništa da kažem o tebi previše sem da si okej - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Aleksandru Jakšić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Videla sam da te Luka ljubio u glavu i naravno da mi je to smetalo jer je gledao u kameru i sve da li ga prati. Naravno da mi se to nije dopalo, začudilo me od nje kao žene, ali joj ne zameram i nju ću sačuvati - rekla je Aneli.

- Ja sam tebe prihvatila ovde i nisam nikada gledala Luku na taj način, to moram da kažem - rekla je Aneli.

pročitajte još

Isti ste, zato se i volite: Milan dao zlatne savete Aneli i Luki kako bi sačuvali svoju vezu (VIDEO)

- Ko je više tvoj tip? Luka ili Asmin? - upitala je Ivana.

- Mišljenje mi se malo promenilo jer mi je Luka bio šmekerica na početku, ali toliko je ušao u rijaliti da je srozao svoju muškost i on mi je trenutno mlakonja. Što se tiče Asmina, on mi je bio šmekerica, ali kad je počeo da igra svoju igru onda mi je pao u očima - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je njena ljubomora klasična - rekao je Alibaba.

- Vidim da sa svom devojkama radi sve isto, ali ja baš ne želim da dajem povod i zato ne idem kod njega - rekla je Jakšićka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tek počinje da mu pada maska: Đukić najavio žestoko akcijanje s Lukom, ovakvog ga niko nije video! (VIDEO)

Zadruga

Džukela koja laje non-stop: Sanja nije mogla da prećuti uvrede za ovog takmičara, čak ga i nominovala (VIDEO)

Zadruga

Isfrustrirana babo: Dači prekipelo jer ga gledateljka proglasila alapačom, pa je žestoko isprozivao! (VIDEO)

Zadruga

Neću biti sa nekim ko je imao 500 riba: Vanja Prodanović žestoko udarila na Boginju preko Filipa, a sebe vinula u zvezede (VIDEO)

Zadruga

Nije mogla da prećuti! Miladin odvukao Viktora od Anastasije, ona ga prekorila: Kako da nađe devojku ako... (VIDEO)

Zadruga

Novo razočaranje: Janjuš zadao još jedan udarac Aneli, ona nije mogla da prećuti! (VIDEO)