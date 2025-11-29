Teodora jeca na sav glas: Cimeri je zalepili za dno, Dačo otkrio da Kačavenda drži Bebicu u šaci (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala potencijalno pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića.

- Ispostavilo se da je ona znala za veridbu i potpuno je očekivala. Ona je rekla da on nema ništa napolju, da mu je tata alkos, da je vario felne dok je ona bila nesrećna, da se ka*ala sa Munjom... Oni nam je*u mamu nakon one je*ačine, a Bebica aobesi donju usnu, spusti pogledi i kreće - rekla je Milena.

- Veridbu su spolja isplanirali, ali su ovde ušli. Pošto je znala zta veridbu, mogla je da kaže i pre ostrva "ne", a ona je nakon dva dana rekla za Filipa. Bolje da prećutim jer će oni biti zajedno da se sruši svet. On njoj ćuti dok vređa njegovog oca. Ja sam ustao i rekao za Filipa jer mi je ona rekla. Rekao sam na svojju štetu da bih nju odbranio, i ovo đubre uradi. Niko ne može preterano da morališe, ali ovo između njih je boleština - rekao je Dačo.

- Sve sam objasnio za malog go*narka. Sve sam objasnio pre nego što se desilo između njega i Teodore. On radi svima iza leđa - rekao je Bebica.

- Ova gospođa danima vrši uticaj na Bebicu da je ona htela samo dvoje ljudi da zove na veridbu i govori: "Zašto ne napušiš Maju?", a on kaže: "Maja i ja znamo šta smo prošli u šestici" - rekla je Milena.

- Mi smo o tome pričali juče posle svega što se desilo. Ja sam izvojio Anđelu, a ona Minu i Anđela, a Kačavenda nije upućena - skočio je Bebica.

- Ja sam go*narko, a Kačavenda nije jer ima jednog prijatelja koji će njega da uništi - rekao je Dačo.

- Ja nisam dobio pitanje da sam nekoga prodao nego ova gospođa ovde - rekao je Bebica.

- Dobila je tu neku arkoganciju i drkskost bez pokrića. Ona odgovara drsko i bezobrazno jer neko komentariše. Meni da neko priča svaki dan da me je je*ao, a da uzimam čokoladicu nije normalno. Niko nije ljubomoran na ovu temu, čak se čudimo. Teodora je za mene bolesnik. Ovo je za mene klasično kad neko uživa da povredi, a on voli da se ponižava i da bude povređen. Ovo je mazohizam! - rekla je Matora.

- Teodora zašto plačeš? - pitao je Darko.

- Stiglo je - dodala je Aneli.

Autor: A.Anđić