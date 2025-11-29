AKTUELNO

Zadruga

Teodora jeca na sav glas: Cimeri je zalepili za dno, Dačo otkrio da Kačavenda drži Bebicu u šaci (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala potencijalno pomirenje Teodore Delić i Nenada Macanovića.

- Ispostavilo se da je ona znala za veridbu i potpuno je očekivala. Ona je rekla da on nema ništa napolju, da mu je tata alkos, da je vario felne dok je ona bila nesrećna, da se ka*ala sa Munjom... Oni nam je*u mamu nakon one je*ačine, a Bebica aobesi donju usnu, spusti pogledi i kreće - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Veridbu su spolja isplanirali, ali su ovde ušli. Pošto je znala zta veridbu, mogla je da kaže i pre ostrva "ne", a ona je nakon dva dana rekla za Filipa. Bolje da prećutim jer će oni biti zajedno da se sruši svet. On njoj ćuti dok vređa njegovog oca. Ja sam ustao i rekao za Filipa jer mi je ona rekla. Rekao sam na svojju štetu da bih nju odbranio, i ovo đubre uradi. Niko ne može preterano da morališe, ali ovo između njih je boleština - rekao je Dačo.

- Sve sam objasnio za malog go*narka. Sve sam objasnio pre nego što se desilo između njega i Teodore. On radi svima iza leđa - rekao je Bebica.

- Ova gospođa danima vrši uticaj na Bebicu da je ona htela samo dvoje ljudi da zove na veridbu i govori: "Zašto ne napušiš Maju?", a on kaže: "Maja i ja znamo šta smo prošli u šestici" - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo o tome pričali juče posle svega što se desilo. Ja sam izvojio Anđelu, a ona Minu i Anđela, a Kačavenda nije upućena - skočio je Bebica.

- Ja sam go*narko, a Kačavenda nije jer ima jednog prijatelja koji će njega da uništi - rekao je Dačo.

- Ja nisam dobio pitanje da sam nekoga prodao nego ova gospođa ovde - rekao je Bebica.

- Dobila je tu neku arkoganciju i drkskost bez pokrića. Ona odgovara drsko i bezobrazno jer neko komentariše. Meni da neko priča svaki dan da me je je*ao, a da uzimam čokoladicu nije normalno. Niko nije ljubomoran na ovu temu, čak se čudimo. Teodora je za mene bolesnik. Ovo je za mene klasično kad neko uživa da povredi, a on voli da se ponižava i da bude povređen. Ovo je mazohizam! - rekla je Matora.

- Teodora zašto plačeš? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stiglo je - dodala je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

DRŽI JE U ŠACI! Anđelo saterao Anitu u ćošak, ona odmah spustila loptu i otkrila zašto je u LOŠIM odnosima sa majkom (VIDEO)

Zadruga

ON JE ZNAO KOME STAVLJA PRSTEN! Teodora zaboravila na empatiju, pokušala pokušala da pregazi Bebicu kako bi sebe oprala (VIDEO)

Domaći

SKINULI JOJ SVE MASKE! Teodora na stubu srama zbog preljube: Cimeri razotkrili njenu igru, Filip je ponizio kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči! Teodora bez srama nastavlja da blati Bebicu: Fuj mi je ovo što izmišlja (VIDEO)

Zadruga

Stigla je instant karma: Teodora svim silama pokušala da ukanali Bebicu, pa od Filipa popila šut-kartu (VIDEO)

Zadruga

JECAJI TRESU ŠIMANOVCE! Aneli kuka na sav glas zbog Lukinog ponižavanja, on ponovo tvrdi da joj fale intimni odnosi (VIDEO)