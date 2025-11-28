DRŽI JE U ŠACI! Anđelo saterao Anitu u ćošak, ona odmah spustila loptu i otkrila zašto je u LOŠIM odnosima sa majkom (VIDEO)

Tokom emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

- Tamara i njena majka nisu dobre - rekla je Anita.

- Nisu! Moja majka je krivila Anđela i Tamaru jer sam se ja preselila u Beograd i svašta se izdešavalo - rekla je Anita.

- A napadali smo moju majku i ona je najgora, a svi između šurovali. Kad si ti meni rekla da je tvoja majka protiv mene? - pitao je Anđelo,

- Kad je rekla da ja mislim da si sam, a ti sa drugom devojkom - rekla je Anita.

- Kako napadaš moju majku, a niste pričale o vašim odnosim. Imao bih svašta da kažem, a blam me i sramota da ja komentarišem - rekao je Anđelo.

- Ja za tu drugaricu nikad nisam čula - ubacila se Matora.

