Tamara i ja smo celu noć čuvali Alekseja: Anđelo najavio karambol, otkrio da Anitu drži u šaci (VIDEO)

Spreman da razveže jezik!

Anđelo Ranković razgovarao je sa svojim cimerima o Aniti Stanojović i onda otkrio da je drži u šaci i da neće biti dobro ako on bude progovorio i izneo brojne detalje.

- Polomio sam telefon i pobacao sve. Ja sam polomio telefon jer sam dobio poruku da mi dolazi da mi napravi haos, a rekao sam da mi ne udara na posao, a ona je rekla: "Dobro, onda ću da ti idem kod majke da napravim haos ili da ti polomim kola". Ako ćemo da pričamo tako jesam izlomio sve i jeste bio Aleksej u drugoj sobi. Znaš šta se posle desilo? Tamara i ja smo ostali celu noć i čuvali Alekseje, a bolje im je da ne pričam dalje jer onda ne znam šta će da rade - govorio je Anđelo, a onda se dotakao priče koju je Anita iznela da je imao intimne poruke sa Milicom Veličković:

- Bila je priča i za Milicu. Ja sam više bio u stanju šoka jer je ona rekla da je moj prijatelj rekao da me gazi. Ja sam rekao Terzi za Milicu da smo se čuli kad je bila trudna, bio sam joj podrška i rekao da se mane fanova i svega. Nakon porođaja smo se čuli i muvali. Rekao sam to Terzi jer je ispao fer prema meni. Nikad se nismo našli, suzdržali smo se. Mi smo na 10 minuta udaljeni jedan od drugog, nikad se nismo našli. Znam da nije bilo tako kako je Anita rekla. Ja neću da nap*šavam Đedovića jer kako je nafilovana priča i kad sam bio uveren u to je kad je rekla da smo Marko i ja seli i zvali Milicu - pričao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić