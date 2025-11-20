Stigla je instant karma: Teodora svim silama pokušala da ukanali Bebicu, pa od Filipa popila šut-kartu (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Teodoru Delić.

Odronu jedan ljudski, hoćeš da legneš sa Filipom i da se ljubiš pored Bebice. Napravio je od smrdibube damu koja nikad nije postala dama.

- Radila sam ono što osećam, ako sam zbog toga kriva neka sam - rekla je Teodora.

- Ona moja je bila ku*va pa joj pitanja nisu ovakva postavljali gledaoci - skočio je Ivan.

- Razlog je nakupljeno nezadovoljstvo. Čim sam obratila pažnju na nekog drugog znači da nisam zadovoljna sa njim. Nadala sam se svaki put da će biti bolje. Sad shvatam da sam ja u pravu. Ne kažem da se on folirao, ali se postavio na to da me vrati da slučajno ne budem srećna sa nekim drugim. Kad je uspoeo u ovoj nameri njega više ne zanima, kako ne pati sad i ne plače. Jedino mu je foksu da ja budem sama. On je postigao svoj cilj! Od dečka koji je nosio naočare i bio je neobrijan došao je do dečka koji se smeje. On mora da zna da to ništa neće promeniti. Nešto što se mora desiti, desiće se. Ja se tebi neću vratiti nikada! Opet ne zna da se obuče kad nisam ja sa njim. Vratite klipove iz sedmice na šta je ličio. Svi su ga sprdali da je dečko Miljane Kulić dok nije ušao u vezu sa mnom. Ja sam njega oprala ozbiljno od cele situacije. Zakuni se u Minju i Mateu da mi nije išla krv - rekla je Teodora.

- Kunem se - rekao je Bebica.

- Ti si za mene najveći lažov. Gurnuo si me na vrata! - rekla je Teodora.

- Kad pukne arkada ostane ožiljak - rekao je Bebica.

- Sam si tražio da zovnem policiju i da sve priznaš - rekla je Teodora.

- On je to sve video i pravio se Toša da ne vidi. Svi su mu govorili... Osam nedelja se sve dešavalo, a da bi sprečio je organizovao veridbu za dve godine. Njena najveća greška je što je glupa i što je pristala an veridbu i što je uradila šta je uradila. Filip je pič*etina jer nije stao iza devojke. Povukao se jer se uplašio od Skraćenog. Znala sam šta će se dogovoriti. Rekla sam im da legnu u moj krevet. Znaš kad bi Mensur dozvolio ovako nešto ako mu se sviđa devojka?! Ja verujem da narod vidi sve - rekla je Miljana.

- Da li ti je krivo što je ovako vređaju gledaoci? - pitao je Milan.

- Boli me ku*ac šta misle gledaoci. Sad sam sebi na prvom mestu! Povlačim se - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić