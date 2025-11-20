Ne može niže: Teodora pokušala da opravda Filipovu nezainteresovanost za nju (VIDEO)

Teodora Delić porazgovarala je sa Ivanom Marinkovićem o sukobu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Šta braniš trenutno? - pitao je Ivan.

- Sebe - rekla je Teodora.

- Ostavi ga. Pustid a njih dvojica rešavaju. Sa ovim neće, a ovaj neće sa tobom - rekao je Ivan.

- Ne očekujem ništa jer ništa nismo imali - rekla je Teodora.

- Jer te nije prihvatio - rekao je Ivan.

- Kako je Terza stao uz mene - ubacila se Sofija.

- Prošle godine smo stali uz tebe pa si se pomirila sa njim. Braniš Filipa koji nije stao uz tebe - rekao je Ivan.

- Ko se ne bi ogradio? - rekla je Teodora.

Autor: A.Anđić