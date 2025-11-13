Bez blama! Teodora besramno priznala da Terza ništa nije lagao za nju i Đukića, Asmin je žestoko prozvao pred svima: Ona je za mene ku*ava u duši (VIDEO)

Au, pa šta je ovo?!

Opšti haos za crnim stolom nastao je oko odnosa Nenada Macanovića Bebice i Asmina Durdžića, te je tako Aleksandra Jakšić skočila.

- Za ovu sezonu kada je Aneli bila u pravu, ti nikada nisi rekao da je bila u pravu - rekla je Aleksandra.

- Ja sam uvek govorio isto, ne mogu da kažem za nešto za šta je u pravu, da nije u pravu - rekao je Bebica.

- Ja ne mogu da kažem njemu da ne gleda u momka, kada ona meni kaže da se njoj sviđa Filip. Ona je za mene, u duši, kur*ava - rekao je Asmin.

- Ja ovu Teodoru ne poznajem. Ko kaže da nije kriva?! Ona je najveći krivac za sve - rekao je Bebica.

- Sve je bilo istina što je Terza pričao, danas je rekla da joj je bilo neprijatno da prizna - rekao je Terza.

- Terza je malo začinjavao, ali nije lagao - rekla je Teodora.

- Što se tiče Asmina, počevši od Bebice, Asmin zna i danas sam ja pričala sa njim, pitala sam ga: "Da li ću i ja doći na red?", pošto sam primetila da okreće leđa ljudima. Što se tiče Teodore i Bebice, apsolutno se sve vidi, prvi pretres je bio kada si rekao da gori između Teodore i Filipa, tako da je Asmin nije gurnuo ni kome. Teodori se sviđa Filip, kao i ona njemu, Asmin je stao na stranu Filipa, ako je već tako, neka budu zajedno. Da, Bebica je skakao za njega, da, predstavili su njihov odnos prijateljskim. Po nalogu Marka Đedovića, to je meni rekao danas ispred vrata Odabranih, ja glupa nisam da neke stvari vidim, on je rekao: "Nisu mi to iskreni prijatelji, znam ja što oni to rade", to svi oni koji su sastančili sa Đedovićem i rade sve po nalogu dr Marka Đedovića - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić