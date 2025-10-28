ODUVAO JE: Viktor pokazao nula interesovanja za Dušicu, ona ubeđena da i dalje ima šanse za njih (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Dušicu Đokić.

- Čekala samn da vidim da li će se udostojiti da priča sa mnom,a prolazi pored mene kao pored groblja. On je inicirao da se smuvamo i htela sam stvano da dam šansu iako sam znala da neće opstati. Na krajuje ispalo da smo Vanja i ja njega naterače. On zna kakvu sma ja vezu imala i šta mrzim. Mi sigurno možemo da opstanemo ako bih ja razgovarala i ako bi on promenio neke stvari, ali on ne može - rekla je Dušica.

- Devojka se blamira, blam! Bila je najgora, a sad najbolja - rekao je Mića.

- Htela sam da dam šansu jer ste me okrivili. Nisam bila sa Janjušem! Ne volim mlađe - rekla je Dušica.

- Pokazala je nepoštovanje. Ja nikad nisam ozvaničio vezu. Ja nisam ništa potvrdio. Ukazuje mi na neke greške koje ona pravi. Dođe u krevet i onda mi kaže sve suprotno - rekla je Iva.

- Samo se takmičite jedno sa drugim i na kraju se ništa ne desi - rekla je Iva.

- Ona meni govori da sam utorak devojka, a ona se ljubi zbog piva - rekla je Boginja.

- Ona je pričala da je imala se*s samo u zatvoru. Sada je on sa tom ženom, a ona je samo imala se*sualne odnose u zatvoru sa njim.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić