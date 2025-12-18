AKTUELNO

Zadruga

KARIĆ POMRSIO KONCE: Sofija i Terza žestoko zaratili, on ne može da se pomiri sa tim da se dopisivala sa njegovim drugom! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević postavio je Maji Marinković.

- Da li ništa ne želiš da imaš sa Asminom jer njega ne bi mogla da kontrolišeš i svesna si da bi ga Stanija jednim pozivom vratila? - glasilo je pitanje.

- Ne. Ne želim sa njim ništa jer ne bih bila sa takvim profilom ličnosti. Ne želim da budem sa muškarcem koji je bio sa bilo kojom devojkom ovde. On je meni rekao da ćemo grebati na kapiju moj potencijalni momak i ja, ako budem ušla u neki odnos. Jedini koji bi mogao da mi bude momak je Filip, ali je svašto*eb, ali i moj drug. Asmin ne može da shvati da je daleko od muškarca s kojim bih bila. Meni je super kad sam sama - kazala je Maja.

- Zašto si se posle deset dana veze ponašao kao najveća uhoda prema Mini? Svi ste vi nekad Bebica - glasilo je pitanje.

- Ja sam se jedan dan ponašao tako, da se razumemo. Ne ponašam se svaki dan tako, bilo pa prošlo - kazao je Terza.

- Terza je pokazao da je lažan u svemu što radi, to je tako - istakao je Bebica.

- Klošaru jedan, blamu jesa. Pi*durino jedna, pokazao si ko si i šta si. Filip ti je gu*io Teodoru, a ti si joj oprostio. Napolju debeli ćeš videti - kazao je Terza.

- Tebi se Sofija dopisivala sa Karićem, a to ti je drug - kazala je Teodora.

- Pozdrav za Karića. To što devojke ne poštuju bivše momke, to je druga stvar. On je meni rekao da nije muvao Sofiju - rekao je Terza.

- To što se on meni javio, nije moja greška. Nemaš pravo na to da meni zameriš - rekla je Sofija.

- Ne zameram ni njemu - kazao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

