Ništa ne prepušta slučaju: Sofija se ozbiljno nameračila da smuva Milana, on se postideo (VIDEO)

Sofija Janićijević bacila se u akciju muvanja Milana Stojičkovića.

- Mnogo ti držiš ruke kod druga u džepu - rekao je Milan.

- Mnogo ja provodim vreme sa drugom - rekla je Sofija.

- Je l ' te tera neko? - pitao je MIlan.

- Nikad nisam sedela ovako sa drugovima i sedela ovako blizu - rekla je Sofija.

- Je l' te tera neko na to? - pitao je Milan.

- Srce - rekla je Sofija.

- Sad si neozbiljna, budi normalna - rekao je Milan.

- Zašto misliš da se sprdam? - pitala je Sofija.

