AKTUELNO

Zadruga

Ništa ne prepušta slučaju: Murat se odmah bacio na Sofiju, odlučio da joj se približi što više (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve bliži!

Murat je danas tokom ankete iskazao svoje simpatije prema Sofiji Janićijević. Odmah nakon završetka emisije oni su se osamili u dvorišu kako bi malo porazgovarali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se ne mešam u njene svađe. Mogu da odbranim nju jer je mnogo volim. S kim ona ulazi u sukob je njeno. Zašto bih ja skakala ako mene ne uvredi. Ti si sa svima dobar? - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam. Recimo sa Mićom, Asminom, Lukom, Aneli, Zoricom, Kačavendom... Stalno da ih masiram. Sandra mi je ukrala hranu mnogo puta - rekao je Murat.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

SNEŽA KUŠADASI NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU: Na pijaci podsetila Dušicu da je ona GAZDA (VIDEO)

Zadruga

Uhvaćeni na delu: Alibaba i Maja sami u toaletu, šokiraćete se kad vidite šta su radili! (VIDEO)

Zadruga

Ni sekund se ne odvajaju! Viktor asistira Radi dok menja stajlinge: Ona se topi u komplimentima! (VIDEO)

Zadruga

Naš razvod ništa ne znači: Jelena i Ivan sve bliži pomirenju, Marinković otkrio šta fali da popuste kočnice! (VIDEO)

Zadruga

Pršte varnice na sve strane: Dragana ščepala Matoru, više ništa ne prepušta slučaju! (VIDEO)

Zadruga

Jelena im više nije pretnja?! Ivan i Aleks sve bliži ulasku u vezu, Karić siguran da žele da sakriju svoje emocije (VIDEO)