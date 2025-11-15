Ništa ne prepušta slučaju: Murat se odmah bacio na Sofiju, odlučio da joj se približi što više (VIDEO)

Sve bliži!

Murat je danas tokom ankete iskazao svoje simpatije prema Sofiji Janićijević. Odmah nakon završetka emisije oni su se osamili u dvorišu kako bi malo porazgovarali.

- Ja se ne mešam u njene svađe. Mogu da odbranim nju jer je mnogo volim. S kim ona ulazi u sukob je njeno. Zašto bih ja skakala ako mene ne uvredi. Ti si sa svima dobar? - rekla je Sofija.

- Nisam. Recimo sa Mićom, Asminom, Lukom, Aneli, Zoricom, Kačavendom... Stalno da ih masiram. Sandra mi je ukrala hranu mnogo puta - rekao je Murat.

Autor: A.Anđić