Uhvaćeni na delu: Alibaba i Maja sami u toaletu, šokiraćete se kad vidite šta su radili! (VIDEO)

Sve bliži!

Maja Marinković požalila se Asminu Durdžiću na poplavu koju je napravila u kupatilu dok je cedila svoju posteljinu, a on joj je naravno odmah doleteo u pomoć i poslao je da se sunča.

- Poplavu sam napravila - rekla je Maja.

- Je l' si završila? - upitao je Alibaba.

- Sad ću - rekla je Maja.

- Auuuu, idi uživaj na suncu - rekao je Alibaba.

- Hvala ti, gde da stavim ovu kantu? - upitala je Maja.

- Stavi bilo gde, tamo u garderober - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić