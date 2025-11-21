AKTUELNO

Zadruga

Drugo je kad on priča sa najboljom drugaricom devojke... Anđelo poručio Aneli da se ništa ne brine, uvideo kako Luka prevrće priču (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Za vreme kratke pauze, Anđelo Ranković seo je na garnituru, te je tako porazgovarao sa Aneli Ahmić.

- Ne brini, kada bude prilike ja ću reći, prebacuje - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Meni je govorio kako Baja IDE BRZO: Luka poziva oca da dođe za Novu godinu sa Noom, Aneli ga kompletno raskrinkala pred svima (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma da, prebacuje priču. Prebacuje priču sa onoga što je naumio - rekla je Aneli.

- Drugo je kada kažemo da komuniciramo, a drugo je kada on komunicira sa najboljom drugaricom od devojke koja je rekla da joj se sviđa - rekao je Ranković.

pročitajte još

Uvek radim ono što želim: Alibaba priznao Luki da bi smuvao Aneli očas posla da mu je to namera, ona totalno van sebe! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa to ti kažem. Priča sa Terzom koji ga pokopava, znači Mini je on pršao...On se pere! Znaš li ti koliko puta je on meni danas to ponovio - rekla je Aneli.

pročitajte još

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Farmeri

ON JE NJENA MIRNA LUKA: Ena nakon haosa sa najboljom drugaricom utehu pronašla u NJEMU (VIDEO)

Zadruga

Sramno! Luka otkrio da se našalio kad je ocu Baji poručio da piše testament, Mića demolirao njega i Aneli: Ovo je kataklizma, finale je da ste u ŽIVOM

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)

Zadruga

AJDE, PALJBA: Aneli daje sve od sebe da se opere od bliskosti sa Janjušem, on joj poručio: BRK TI SE SMEJE! (VIDEO)

Zadruga

Da ne poveruješ! Luka nastavlja da okreće Nerija protiv Alibabe, on otkrio u kakvim odnosima je Aneli sa bratom (VIDEO)

Zadruga

STAVIO POVEZ OKO OČIJU: Luka ne vidi razlog zbog čega bi njegova majka promenila mišljenje o Aneli, stao na stranu svoje devojke! (VIDEO)