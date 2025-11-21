Drugo je kad on priča sa najboljom drugaricom devojke... Anđelo poručio Aneli da se ništa ne brine, uvideo kako Luka prevrće priču (VIDEO)

Šok!

Za vreme kratke pauze, Anđelo Ranković seo je na garnituru, te je tako porazgovarao sa Aneli Ahmić.

- Ne brini, kada bude prilike ja ću reći, prebacuje - rekao je Anđelo.

- Ma da, prebacuje priču. Prebacuje priču sa onoga što je naumio - rekla je Aneli.

- Drugo je kada kažemo da komuniciramo, a drugo je kada on komunicira sa najboljom drugaricom od devojke koja je rekla da joj se sviđa - rekao je Ranković.

- Pa to ti kažem. Priča sa Terzom koji ga pokopava, znači Mini je on pršao...On se pere! Znaš li ti koliko puta je on meni danas to ponovio - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić