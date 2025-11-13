AKTUELNO

Sramno! Luka otkrio da se našalio kad je ocu Baji poručio da piše testament, Mića demolirao njega i Aneli: Ovo je kataklizma, finale je da ste u ŽIVOM BLATU (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Luka, rekao si da je bolje da tvoj otac piše testamen, nego da se bavi rijalitijem. Dečko, da li si ti realan da želiš svom ocu brzu smrt, da li znaš koliko je bolestan - glasilo je pitanje.

- Našalio sam se, ali nije na mestu. Ako je sve planski, ne znam zašto majka i otac vređaju Aneli. Smatram da ga je to povredilo i majku kada sam rekao da je monstrum. Naravno da neke moje izgovorene reči, tačnije, nemam pravo za izgovor, čak i da sam se našalio, što i jesam - rekao je Luka.

- Dokle je njihova veza došla i šta se sve govori. Vi treba da prekinete svaki odnos i kontakt, vi ste povredili sve, sebe vređate, vaše roditelje i sve. Ovo što vi radite je kataklizma! Finale je da ste vi u živom blatu - rekao je Mića.

- Rekao je to par puta meni, zna da ima neke glupe šale, našali se, a ustvari to ne misli, a naravno da se to tumači drugačije. Ne, nismo pričali o tom testamentu - rekla je Aneli.

- Je l' bi mogao da budeš izuzet iz testamenta - pitao je voditelj.

- Ne obazirem se ja na to, prelep otac, mnogo dobar otac za ovih 36 godina. Ne zavisim od roditelja, niti živim sa roditeljima, smatram da imam pravo na svoje izbore. Nije sukob, ali moj otac nije podržao da uđem u rijaliti jer sam pet dana pred odlučio da idem u rijaliti. Ja sam dodao ime, on zarađuje ogroman novac, omogućio mi je dobar život, rekao je: "Sine, izašao si, evo ti sve", nisam mogao tamo sam, bez prijatelja i žene. Nisam srećan kada on to ne podržava - rekao je Luka.

- Ja sam malo pre rekao da ono što ima tvoj otac, koji je tebe napravio i da si ti njegov naslednik, posle osam godina zatvora ti je to ponudio, da mu vodiš firme i ti hoćeš da kažeš da si ti normalan?! Meni je nelogično da ti sve to imaš ili hoćeš da postaneš popularan i bitan ili...Ja sam u rijalitiju samo zbog para - rekao je Janjuš.

- Ima i stvari koje ti ne znaš o meni. Upoznala mi je brata od tetke na Zlatiboru, znaš kako živi?! On je kod kući, on sa radnicima provodi vreme, uživa. Moj otac, petak, subota, nedelja je Francuska ili Italija na pecanju. Ja tako želim - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

