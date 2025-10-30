Opšti haos za stolom! Afera 'podrška' trese Belu kuću, Aneli razotkrila Luku: Kad sam izašla u superfinalu, videla sam da je tražio Điđi (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Janjušu kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ovo je klasično nepoverenje dvoje ljudi koji su se verili. Aneli nema poverenja u Luku, iako možda nema razloga, ona nikada neće imati poverenja u tebe - rekao je Janjuš.

- Bila je situacija jedna kada ga je bivša žena pozvala, rekao joj je da upali kameru, ona nije htela, tako da me ne gotivi...Ja sam videla da je on guglao bivšu. Čeka me on u studiju, on na telefonu. Ja mu kažem da mi da telefon da zovem Situ, gore stoji Điđi, znači čim je izašao on je tražio - rekla je Aneli.

- Da li si ti nekome rekao da ti je krivo što te je ostavila?! Je l' si se čuo sa Điđi - pitala je Ivana.

- Ne, nikada se nisam čuo sa devojkom. Ni Situ nisam hteo da pitam: "Otkud vi da ste dobre?", one su se čule tada - rekao je Luka.

- Na dan veridbe se čuo sa njom na kameru - rekla je Aneli.

- Kada sam ja rekla da mi je Sita rekla da se čuje sa Điđi i da nije raskinula sa Lukom i da samo nemaju se*s, tada mi je Luka rekao da nisam ispala fer što mu nisam rekla, jer možda ne bi radio neke stvari. Možda ga je zanimalo da li ga je Điđi ostavila - rekla je Matora.

- Aneli je rekla da ima neka treća stvar koju mu nikada neće oprostiti - rekao je Ivan.

- Luka, je l' si se sa Biljanom krišom dopisivao - pitala je voditeljka.

- Ja smatram da je mene Biljana zamrzela jer se Luka nešto žalio i u besu pričao. Ili je Biljana igrala rijaliti - rekla je Aneli.

- On je izašao, pokazao je slike, ona još nije izašla. On kaže ovde jasno da zna da Điđi ima dečka, odakle on to zna - rekla je Kačavenda.

- Da li je on meni ulio prvi dan poverenje kada sam ja ušla u studio i kada sam videla da je ukucavao žene - pitala je Aneli.

- Jasno je da ako je rekao da je to bio poziv ili stoji broj telefona ili slika. Dobila sam prepiske kada je Aneli dolazila u Narod pita, ja sam nju napala sa vrata, Ena, Aneli i ja smo gostovale. On se dogovarao sa podrškom koje poklone ćete dobijati, da će poslati paštetu za Sandru. Vidim da Aneli nije čula ceo snimak, nego samo deo. Ti si se dopisivao, ti si se dogovarao, znala sam da šalju Sandri paštete, znala sam za pelene, to si sve ti dogovarao - rekla je Kačavenda.

- Ja dogovarao?! Ti si džukela jedna matora, ja sam zabranio da se to radi - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić