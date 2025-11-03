AKTUELNO

Zadruga

Grofica je branila Situ, Aneli joj je rasporila slike: Nerio otkrio detalje mamine KRAĐE PARA od Ahmićeve i Asmina (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok za šokom!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, u Šiša bar kod Darka Tanasijevića stigao je Nerio Ružanji.

KOČNICE IM POPUŠTAJU: Milosava se ne odvaja od Jovana, ova scena se retko viđa (VIDEO)

- Kakav ti je odnos sa Aneli - pitao je Darko.

- Ne mogu da kažem da je nikakav, u prolazu se javimo, par reči progovorimo i to je to. Jesam, vratio sam stvari, na to me je navelo jer me smatraju za lažovom jer sam uzeo stvari. Ako je Sita kupila te stvari, to mi ne treba. Od tetke bih uzeo te stvari, ali kada je trebala da mi kupi, pošalje i pomogne, nije, ne mora ni sada - rekao je Nerio.

Atmosfera pred ključanje! Teodora se popela na stolicu, žurka na Rajskom ostrvu pred usijanje (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog čega sada ovo, a nije toga bilo ranije - pitao je Tanasijević.

- Zato što sam došao ovde, pa da se pokaže da je neka majka. I da je tako, ne znam zašto bi poslala stvari kada sam izneo nešto što njoj ne ide u korist - rekao je Nerio.

KRSTILA IH PATIKOM! Maja Marinković uz Desingericu aminovala veridbu Teodore i Bebice: Gore Šimanovci! (VIDEO)

- Aneli prvo kaže da ti 90 odsto stvari lažeš i da to nije istina, a kada su je optužili da je saučesnik, ona kaže: "Ništa ja to nisam znala, nisam tu ni živela", ako nije tu živela i nije bila upućena, kako može da kaže da ti lažeš - pitao je voditelj.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne može, može jedino da tvrdi sa stranom priče što joj je Sita ispričala, da je Sita drži u šaci, pa da ona mora to tako da radi. Ne može da kaže da ja lažem ako nije bila tu, nije videla sve to...O ovim stvarima bruji čitav Balkan i sada mi je nerealno da ona ne pita sestru šta se dešava, kažem ti, ona je dobila od Site šta mora da kaže - rekao je Nerio.

- Kakav je odnos Site i Aneli - pitao je voditelj.

Bez njega slavlje ne može da prođe! Darko Tanasijević stigao na veridbu Bebice i Teodore, luda žurka se nastavlja (VIDEO)

- Aneli je poludela kada je saznala da je telefon kod Site. Video se taj strah i u njenim očima, prepala se, jer verovatno zna da je Sita prevrtljiva jer ako kaže nešto pogrešno, Sita može da krene protiv nje...Ja sam bio tu, ja znam da su pare ukradene, sto odsto istinu Asmin priča. Ja sam bio u sobi kada je Sita bila zaključana, meni je prozor tu do stepenica. Znam da je krađa, znam sve, Grofica je štitila Situ, Aneli joj je izrezala slike. Svakave svađe su bile tu. Ja sam se navikao na buku u kući. Ovo što su govorili da je nenormalno da sam dobar sa Aneli, meni je normalno da mi ona kaže da sam lažov, tako je bilo i kod kuće - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti gledaš na ove svađe i pokušaje razgovora Aneli i Asmina - pitao je Darko.

- Ko ima bolje argumente?! Ima bolje Asmin, Anelini argumenti su da je lažov, da je smećar, ali mislim da bi se Aneli trebala više potruditi da sve reši kroz razgovor - rekao je Nerio.

Miljana se obukla u belo na dan Bebičine veridbe: Evo šta radi dok traje proslava, svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

