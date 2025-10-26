AJDE, PALJBA: Aneli daje sve od sebe da se opere od bliskosti sa Janjušem, on joj poručio: BRK TI SE SMEJE! (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš koji je ovonedeljni vođa, jedini sme da ulazi u izolaciju kako bi posetio nominovane i pitao ih da li im nešto treba, što je izbacilo iz takta Aneli Ahmić.

- Smešan si i providan - rekla je Aneli.

- Brk ti se smeje - je Janjuš.

- Smejem se je sam debil bila. Koga sam ja volela. Ajde, paljba, bolje idi sad, da te ne vređam. Radiš sve da me rastaviš od Luke, ali neće moći - rekla je Aneli.

- Dokažite nam to svima da se volite. Neka vas, ajde. Niko vas rastaviti ne može ako se volite - rekao je Janjuš.

- Sinoć si namerno jeo moju tunu, kako bi mogao da se hvališ da si jeo moju hranu - rekla je Aneli.

- Dobro, ajde. Ako vam treba nešto, tu sam - kazao je Janjuš.

Autor: S.Z.