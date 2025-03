NA STUBU SRAMA: Luka optužen da se igra sa Aneli i Sandrom, on dao sve od sebe da se opere! (VIDEO)

U toku debate došlo je do rasprave između Aneli Ahmić i Luke Vujovića, u koju se umešala Sofija Janićijević.

- Luka, ne blamiraj se - kazala je Sofija.

- Da li smatraš da svojim postupcima povređuješ Aneli? - upitao je Đedović.

- Ne - odgovorio je Luka.

- Neka se puste klipovi gde se Luka smeje Sandri i lažno želi da se svađa sa njom - kazala je Kačavenda.

- Evo, neka bude da ja nisam za vezu. Ja sam od starta prema Aneli iskren. Ona obraća pažnju na to što Sofija i Dača govore, glupost čista - kazao je Luka.

- Glupa sam ispala, ali nema veze. Sve će to da prođe - kazala je Aneli.

- Moj odnos sa Aneli je bio dobar ovih dana, ako ona smatra da nije tako, to je njena stvar. Ona zna da sam tu za nju, a ako ne želi to da prihvati, opet je to njen problem - kazao je Luka.

- Sve isto si pričao i Sandri. Ovo je glupost kako se ti ponašaš - kazala je Jelena.

- On je do pre mesec dana voleo Sandru, a sad Aneli. Operisan je od emocija ako mu je srce toliko veliko - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.